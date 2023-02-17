迷迭香可增強記憶力？ 附自家製迷迭香調味油食譜

迷迭香可增強記憶力？ 附自家製迷迭香調味油食譜Play11:45迷迭香。 Credit: MorgueFile下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.75MB) 今集的【園藝趣談】環節，園藝專家蔡浩權介紹如何種植一種香草藥 — 迷迭香。迷迭香除了可食用和藥用，還有工業用作空氣清新及香味，迷迭香還有一個鮮為人知的文化用途！而且在家種植迷迭香並不困難。今集園藝專家蔡浩權同蔡苡雯會在本節中詳談。更多內容百香果名字由來原來有段故？附自家製百香果果汁食譜補血草—既可外觀又可外用營養豐富藥用價值高的表表者--馬蹄對抗超市高價 自家種植清新青瓜瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Radio App 手機應用程式收聽直播及節目重溫。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes廣州『廟會』 究竟是甚麼玩意？SBS 新聞簡報（2月17日）SBS 中文新聞 （2月17日）【有人歡喜有人愁】昆士蘭兩名失踪礦工證實死亡 土耳其女子埋瓦礫十天被救