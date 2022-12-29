補血草—既可外觀又可外用

SBS廣東話節目其他收聽方法 補血草—既可外觀又可外用Play11:38SBS廣東話節目其他收聽方法 補血草是一觀賞植物，既可用作園林景觀，又可用作醫藥外用。下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.65MB)Published 29 December 2022 at 2:08pmBy Tracy LoSource: SBS 今集的【園藝趣談】環節，園藝專家蔡浩權介紹一種觀賞植物補血草（Sea Lavender），補血草是傳統中醫上可作為外敷止血用，原來補血草同毋忘草是同一品種，在台灣就稱為星辰花，十分適合用作插花及園林景觀之用。究竟如何栽種這種觀賞植物呢？盧婉霞邀請園藝專家蔡浩權同大家介紹。Published 29 December 2022 at 2:08pmBy Tracy LoSource: SBS更多內容「伯利恆之星」與聖誕節有點淵源的花卉「紅花檵木」觀賞價值高的花卉「墨西哥半邊蓮」生命力强的異域花卉瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes中國感染新冠人數突增會否導致出現新變種新冠病毒？Coffs Harbour 租金飆升 澳洲無家可歸危機擴大遇溺如何保命求生你要知！【前澳軍陣亡烏克蘭 】死者母親：同情心驅使兒子「為捍衛自由而犧牲」