【細細粒 功效多】高纖低卡神奇水果可降血壓抗氧化 入秋最合適自家種

【細細粒 功效多】高纖低卡神奇水果可降血壓抗氧化 入秋最合適自家種Play11:50高纖﹑低卡路里的藍莓。 Credit: Unsplash (Joanna Kosinska)下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.83MB) 今集的【園藝趣談】環節，園藝專家蔡浩權介紹如何種植高纖﹑低卡路里﹑又能降血壓﹑抗氧化延緩衰老﹑仲可以改善記憶力的神奇水果 — 藍莓！原來入秋最合適自家種藍莓，今集園藝專家蔡浩權同蔡苡雯會在本節中詳談。更多內容迷迭香可增強記憶力？ 附自家製迷迭香調味油食譜希臘神話中彩虹女神 Iris「鳶尾花」 花語：想念你百香果名字由來原來有段故？附自家製百香果果汁食譜對抗超市高價 自家種植清新青瓜瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Radio App 手機應用程式收聽直播及節目重溫。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes華人社會服務社第二間頤養院將於雪梨 Asquith 啟用SBS 新聞簡報（3月3日）SBS 中文新聞 （3月3日）【澳洲科技落後？】澳研究指西方國家在重要科研發展遠遠落後於中國