【細細粒 功效多】高纖低卡神奇水果可降血壓抗氧化 入秋最合適自家種

Blueberries

高纖﹑低卡路里的藍莓。 Credit: Unsplash (Joanna Kosinska)

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今集的【園藝趣談】環節，園藝專家蔡浩權介紹如何種植高纖﹑低卡路里﹑又能降血壓﹑抗氧化延緩衰老﹑仲可以改善記憶力的神奇水果 — 藍莓！原來入秋最合適自家種藍莓，今集園藝專家蔡浩權同蔡苡雯會在本節中詳談。

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