希臘神話中彩虹女神 Iris「鳶尾花」 花語：想念你

希臘神話中彩虹女神 Iris「鳶尾花」 花語：想念你Play11:47希臘神話中彩虹女神 Iris「鳶尾花」。 Source: AAP / Danny Lawson/PA/Alamy下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.79MB) 今集的【園藝趣談】環節，園藝專家蔡浩權介紹如何種植花語美麗的Iris「鳶尾花」。原來 Iris 名字源於希臘語，是希臘神話中彩虹女神的名字。雖然是「女神」，但原來種植Iris 並不困難，算是「粗生」的花。今集園藝專家蔡浩權同蔡苡雯會在本節中詳談。更多內容迷迭香可增強記憶力？ 附自家製迷迭香調味油食譜百香果名字由來原來有段故？附自家製百香果果汁食譜補血草—既可外觀又可外用對抗超市高價 自家種植清新青瓜瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Radio App 手機應用程式收聽直播及節目重溫。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【我不是名人】 藝術家蘇港鴻多才多藝 喜反串盼擁自己團隊澳洲情侶將舊卡車改造成夢幻之家2年後重回牛津街 雪梨 Mardi Gras萬人狂歡【文化360】《動物吉祥》(一)