希臘神話中彩虹女神 Iris「鳶尾花」 花語：想念你

Harrogate Spring Flower Show

希臘神話中彩虹女神 Iris「鳶尾花」。 Source: AAP / Danny Lawson/PA/Alamy

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今集的【園藝趣談】環節，園藝專家蔡浩權介紹如何種植花語美麗的Iris「鳶尾花」。原來 Iris 名字源於希臘語，是希臘神話中彩虹女神的名字。雖然是「女神」，但原來種植Iris 並不困難，算是「粗生」的花。今集園藝專家蔡浩權同蔡苡雯會在本節中詳談。

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