「極速30天收成」自家種嫩口南瓜苗 還可兩次收成

「極速30天收成」自家種嫩口南瓜苗 還可兩次收成Play12:01自家種嫩口南瓜苗，還可兩次收成。 Credit: fermenterskitchen.com下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11MB) 今集的【園藝趣談】環節，園藝專家蔡浩權介紹如何種植南瓜苗。南瓜相信大家都不陌生，但南瓜苗不知道大家有否吃過？自家種南瓜苗，30天即可收成，嫩口而且營養高，清炒火鍋都適合，收割一次 20 天後還可二次收割。免費靚菜，大家點可以錯過？園藝專家蔡浩權和蔡苡雯會在本節中詳談。更多內容【入秋種秋菊】 可觀賞又可食用的花中四君子【細細粒 功效多】高纖低卡神奇水果可降血壓抗氧化 入秋最合適自家種迷迭香可增強記憶力？ 附自家製迷迭香調味油食譜希臘神話中彩虹女神 Iris「鳶尾花」 花語：想念你瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Radio App 手機應用程式收聽直播及節目重溫。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes廣州年輕人時興「找古樹」促進老城區文化環境保育SBS 新聞簡報（3月17日）失業率跌料下月再加息 新州大選有候選人涉嫌違規SBS 中文新聞 （3月17日）