「極速30天收成」自家種嫩口南瓜苗 還可兩次收成

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自家種嫩口南瓜苗，還可兩次收成。 Credit: fermenterskitchen.com

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今集的【園藝趣談】環節，園藝專家蔡浩權介紹如何種植南瓜苗。南瓜相信大家都不陌生，但南瓜苗不知道大家有否吃過？自家種南瓜苗，30天即可收成，嫩口而且營養高，清炒火鍋都適合，收割一次 20 天後還可二次收割。免費靚菜，大家點可以錯過？園藝專家蔡浩權和蔡苡雯會在本節中詳談。

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