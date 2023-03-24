Tik Tok 行政總裁接受美國國會質詢 難釋議員疑慮

TikTok（抖音）行政總裁接受美國國會質詢，就有關中國政府操控應用程式、潛在安全隱患和兒童心理健康威脅等問題作出回應。

A man wearing a suit speaks in front of a mic.

TikTok 行政總裁周受資在美國國會接受聽證。 Source: AAP / Alex Brandon

要點：
  • TikTok（抖音）全球每月活躍用戶超過 10 億。
  • 一些政府已禁止官員在手機上安裝抖音。
  • 許多人認為 TikTok 需要受到控制，因為該程式對兒童影響力巨大。
TikTok 行政總裁周受資日前接受美國國會議員的尖銳質詢。

美方堅信這款來自中國的短片應用程式是中國共產黨的「工具」，並包含可能危害兒童心理健康的內容，因而應該被禁。

TikTok 行政總裁周受資周四（3月23日）出席美國國會聽證。面對日益高漲呼籲禁止TikTok的呼聲，TikTok在過去一星期希望通過不同活動，讓美國民眾及參眾兩院相信該程式能確實創造經濟價值、保障言論自由。

TikTok 在全球擁有超過 10 億的月活躍用戶，但由於得不到任何國會議員的支持，在正進行的聽證會中處於不利的位置。

此外，不少人提出，需要控制該應用程式對美國兒童的影響力。
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民主黨眾議員卡絲特（Kathy Castor）在眾議院能源和商業委員會聽證會上指出:「TikTok本可以設計成可以最好地減少對兒童的傷害，但它卻因為商業利益而做出了讓兒童上癮的決定。」

共和黨和民主黨的議員也提出了各種擔憂，指程式或可能通過與中國政府共享數據威脅美國國家安全。

同樣在周四，英國出於安全考慮升級了對 TikTok 的禁令，禁止政府網絡上的所有設備安裝TikTok，而不僅僅是手機。與美國、加拿大、比利時和歐盟的做法看齊。
TikTok 發言人稱此舉是「錯誤引導」大眾，又稱這是基於對公司的根本誤解。

TikTok 表示，它已花費超過 15 億美元（22 億澳元）用於公司聲稱的「Project Texas」的嚴謹數據安全項目。該項目目前聘用近 1,500 名全職員工，並與甲骨文公司簽約存儲 TikTok 的美國用戶數據。

公司還表示，它將嚴格篩選可能傷害兒童的內容。

然而，一眾國會議員們認為 TikTok 的回應仍不夠充分。
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被問及 TikTok 為防止傳播不實訊息所作的努力時，周受資表示公司正投放資源用於內容審核和人工智能，以限制此類內容。

Wedbush 分析師艾夫斯（Dan Ives）在推特上表示，「到目前為止，就 TikTok 行政總裁的證詞，可以說是個『迷你災難』。現在是 TikTok 的關鍵時刻，它作為美中緊張局勢的典型代表，國會議員有很多問題還沒有得到足夠具體的答案。」

委員會主席、共和黨員羅傑絲（Cathy McMorris Rodgers）一言總結聽證會。她說：「TikTok 收集了幾乎所有可以想像到的網絡數據 — 從用戶的位置到他們輸入和複製的內容、用戶與誰交談，甚至再到生物識別數據等等。」
羅傑絲說：「我們不相信 TikTok 長期接受美國的價值觀 — 自由、人權和創新等價值觀。」，並補充說中國共產黨「能夠使用（TikTok）作為操縱整個美國的工具。」

周受資在作證時提及自己的新加坡血統。他說：「我們不會應中國政府的要求宣傳或刪除內容。」

他又補充：「我們對委員會和所有用戶的承諾是，我們將確保（TikTok）不受任何政府的任何操縱。」
TikTok Congress
上周四舉行的聽證會。 Source: AAP / Alex Brandon
但聽證會的最高代表、民主黨員帕隆（Frank Pallone）卻明言駁斥指，「你們將繼續收集數據、繼續出售數據...並繼續為共產黨服務。」

許多美國政界人士希望全面禁止 TikTok。TikTok 上周表示，拜登政府要求其中國持份者撇資，否則執行潛在禁令。

中國商務部周四在則新聞發佈會上表示，「強行出售TikTok將嚴重損害包括中國在內的世界各國投資者對於美國投資的信心。如果消息屬實，中方將堅決反對。」
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Published 24 March 2023 2:52pm
Source: AAP
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