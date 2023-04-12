【澳中關係回暖】中國外交部副部長馬朝旭今與澳外交部官員會談

中國其實是澳洲最大的貿易夥伴，而在今年初，澳洲的煤炭亦經已開始可以再次進入中國市場。而在今次雙方的會面前， 外長黃英賢於昨天（11／4）下午，與貿易部長費雷爾（Don Farrell）亦在阿德雷德召開記者會，並表示中國政府將在未來三到四個月內對澳洲出口的大麥徵收的關稅進行檢討，而交換的條件，便是澳洲要停止向世界貿易組織對中國就相關關稅提出的訴訟。





黃英賢向記者表示，雙邊談判比簡單地通過世貿組織進行談判，可能讓澳洲大麥生產商可以更快地重返中國市場。她又表示，如果有關協議成功解除了大麥的關稅限制，那麼澳洲希望能夠遵循「類似的程序」來改變中國對澳洲葡萄酒徵收的關稅。





其實，在 2020 年當中澳關係最緊張的時候，中國向澳洲八成的大麥徵收關稅， 這個情況，使得本地的農作物幾乎沒有可能銷往中國市場。據估計，這場爭端每年對澳洲的大麥產業帶來高達 6 億元的損失。





而中國對澳洲的其他產品出口，如葡萄酒、煤炭、木材和龍蝦等也實施了關稅和一些非官方的禁令。在2021 年 3 月，中國對澳洲瓶裝的葡萄酒徵收高達 116-218% 的關稅，直至2026 年。





黃英賢說，希望中國在取消大麥的關稅後，澳洲的葡萄酒會成為下一個可能被除消關稅的產品。她亦指出，如果在檢討期結束時雙方不能達成協議，澳洲是仍然可以再次向世貿提出有關訴訟。貿易部長費雷爾則表示，希望今次這個協議能夠取消有關關稅之外，亦同時能夠恢復澳中兩國牢固的貿易關係。





全國農民聯會（The National Farmers' Federation）表示，相信其他現時被徵收高關稅的澳洲商品亦可能會在未來獲取消或減低關稅， 並且能夠重新進入中國市場。





澳洲穀物生產商協會的其中一名董事魏德曼 (Andrew Weidemann) 表示，穀物種植者對今次協議對澳洲穀物生產商所帶來的正面影響是持謹慎樂觀態度。





魏德曼表示：『雖然我們已經能夠打開其他一些舊和新的市場。但沒有其他任何地方像中國的大麥市場那麼大。我們看到大麥生產商經已將以往種植大麥的面積減少， 並改而種植其他像油菜籽及扁豆等植物。所以在這個消息之後，相信我們可能會看到那些種植油菜籽和扁豆的農場也許會重新種植一些大麥。』





中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上被問到，澳洲表示與中國就解決大麥爭議達成協議，中方對此有何回應時表示，中澳是互為重要的經貿合作夥伴，兩國經濟結構高度互補，雙方經貿合作互利共贏，改善維護並發展好中澳關係，不單止符合兩國人民根本利益，亦有利促進亞太地區及世界的和平與發展。





反對黨領袖達頓則強調了中國與澳洲貿易關係的重要性，又說中國是澳洲一個非常重要的貿易夥伴，同時，對推動亞太地區的穩定尤其受歐洲地區的重視，所以他表示，對如果中國能夠取消有關制裁會感到很高興。詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。



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