【澳洲總理訪華50周年】艾巴尼斯被指獲邀 9月或10月訪問中國

總理艾巴尼斯到南澳參觀澳英美聯盟（AUKUS）潛艇建造基地時表示，如果獲得中國國家主席習近平邀請訪問中國，他將會接受。





據香港「南華早報」（South China Morning Post）報道，北京「原則上」向澳洲總理艾巴尼斯發出到訪中國的邀請。「南華早報」現在由中國網上零售巨頭阿里巴巴擁有。





報道引述接近中國及澳洲政府的消息 人士指出，預計艾巴尼斯將會在9月或10月訪華。





對上一次訪華的澳洲總理是譚保（Malcolm Turnbull），他於2016年到訪北京。





今年也是澳洲國家領導人首次訪華50周年。1973年，也是工黨的總理魏德崙（Gough Whitlam）於10月及11月訪華。





「南華早報」報道，北京分別向艾巴尼斯及貿易部長費雷爾（Don Farrell）「原則上」發出邀請訪問北京，「這些並非新的邀請」。





報道引述消息人士指出，曾經討論艾巴尼斯於9月或10月成行，其他仍有待落實。





而在艾巴尼斯訪華前，貿易部長費雷爾先會到訪北京。



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「南華早報」昨日（4月4日）刊登報道，而聯邦政府也於昨日宣布，禁止議員及公務員，在工作上提供的手機及其他設備下載和使用社交平台Tik Tok。





Tik Tok由中國企業擁有，被指北京有可能獲得用戶數據或影響他們觀看的錄影片段內容。





澳中關係與工黨艾巴尼斯政府去年上台執政後，有所改善，但上個月簽署的澳英美安全聯盟（AUKUS）核潛艇協議，在受到中方批評為「典型的冷戰思維，只會激發軍備競賽」。



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艾巴尼斯前日到南澳潛艇基地參觀時，表示自己說過，如果被邀請訪華，他會去。





他說：「對話總是一件好事，交談及參與總是好…這並不意味我們（澳中兩國）沒有分歧。」





艾巴尼斯說，，中國是澳洲主要貿易夥伴，澳洲很多工作和經濟活動都與中國有關。而「目前沒有計劃」進行訪問。







