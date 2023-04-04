總理艾巴尼斯表示訪華門常開 各州州長排隊出訪

昆州州長帕拉謝伊（Annastacia Palaszczuk）證實，她會緊隨新州州長安德魯斯（Daniel Andrews）的腳步，於今年年尾訪問中國。
總理艾巴尼斯參觀將成為 AUKUS 潛艇建造基地的南澳造船廠時表示，兩國保持對話是好事。
「中國是我們的主要貿易夥伴。我們會在有共識的層面上合作，不能苟同的我們會堅守立場，亦會就兩國利益磋商。我說過，如果是習近平主席發出的邀請，我會接受。」
總理艾巴尼斯表示訪華和與中國對話是「門常開」的。 Source: AAP / MATT TURNER/AAPIMAGE
去年在 G20 峰會期間，艾巴尼斯便會見了中國國家主席習近平，此後中澳緊張關係有所舒緩，外交部長黃英賢亦與中國員會面。
中澳關係緊張大概是始於時任總理譚保（Malcolm Turnbull）政府，阻止華為推出 5G ，接著兩國發生一連串涉及懲罰性關稅的事件，包括中國對澳洲入口的牛肉、葡萄酒、龍蝦和大麥的實施製裁.
前日（4月2日）維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）結束訪問中國行程返回澳洲後，首次見記者，他表示這次訪華「非常成功」，並與中國高層官員會面。更指出訪中國，不邀請澳洲本地傳媒隨行是正確決定。
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