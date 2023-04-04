總理艾巴尼斯表示訪華門常開 各州州長排隊出訪

昆州州長帕拉謝伊（Annastacia Palaszczuk）證實，她會緊隨新州州長安德魯斯（Daniel Andrews）的腳步，於今年年尾訪問中國。





總理艾巴尼斯參觀將成為 AUKUS 潛艇建造基地的南澳造船廠時表示，兩國保持對話是好事。





總理艾巴尼斯表示訪華和與中國對話是「門常開」的。 Source: AAP / MATT TURNER/AAPIMAGE 「中國是我們的主要貿易夥伴。我們會在有共識的層面上合作，不能苟同的我們會堅守立場，亦會就兩國利益磋商。我說過，如果是習近平主席發出的邀請，我會接受。」





去年在 G20 峰會期間，艾巴尼斯便會見了中國國家主席習近平，此後中澳緊張關係有所舒緩，外交部長黃英賢亦與中國員會面。





中澳關係緊張大概是始於時任總理譚保（Malcolm Turnbull）政府，阻止華為推出 5G ，接著兩國發生一連串涉及懲罰性關稅的事件，包括中國對澳洲入口的牛肉、葡萄酒、龍蝦和大麥的實施製裁.



