蔡英文將會見美國國會議員：2300萬台灣人決定「中國無置喙餘地」

台灣總統蔡英文結束在危地馬拉共和國的「民主夥伴共榮之旅」訪問行程，昨日轉往中美洲國家伯利茲（台譯貝里斯）。





與此同時，台灣總統府與美國國會眾議院共和黨籍議長麥卡錫辦公室昨晚共同宣佈，蔡英文會在當地時間4月5日返程過境美國時，參加由麥卡錫主持的雙邊會談，地點在列根總統圖書館。



美國國會眾議院共和黨籍議長麥卡錫證實會於美國時間明天會見台灣總統蔡英文。 Source: ABACA / Gripas Yuri/ABACA/PA/Alamy 中國外交部發言人毛寧在昨日例行記者會上表示，中方已經多次強調，堅決反對美方同台灣當局進行任何形式的官方往來，反對美方同台灣當局進行任何形式的官方接觸。





她表示，美方有關議員應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不要向「台獨」勢力發出錯誤信號，以免損害中美關係和台海和平穩定。中方將採取堅決措施維護主權和領土完整。



台灣總統府發言人林聿禪於伯利茲回應，台灣與民主國家間的交流，是2300萬台灣人民的權利，中國沒有置喙的餘地。





蔡英文結束伯利茲行程後將過境洛杉磯，於美國時間4月5日會見美國國會眾議院共和黨籍議長麥卡錫。





據過往慣例，台灣總統過境美國都不會事先公佈，但這次台灣總統府和麥卡錫辦公室共同宣佈會面的消息，這個做法是較為少見。據了解，這個安排雙方達成共識後，決定共同發佈消息。



《金融時報》引述指，蔡英文這次訪問中美洲國家危地馬拉和伯利茲，兩國都以發展農業，與台灣的貿易額微不足道，雙方關係更多是在中國威脅下提供援助給台灣和鞏固邦交。

