前台灣總統馬英九抵達大陸訪問望促進兩岸和平

馬英九訪問以祭祖的名義，於周一開始一連十二日訪問大陸。此行是自1949 兩岸分治以來，首次有台灣前領導人踏足大陸。馬英九表示希望帶來和平和改善兩岸關係。





馬英九辦公室表示，中國國台辦副主任陳元豐在上海浦東機場迎接。馬英九出發前在桃園機場向記者表示，他很高興這次旅行可以和中國大陸的學生交流，並向他在中國的祖先墳墓致敬。現場有支持台獨示威者抗議馬英九前住大陸，與支持統一的團體發生衝突。





台灣統、獨支持者到機場等馬英九到達時發生衝突。 Source: AP / ChiangYing-ying/AP 民進黨立委吳沛憶昨日(27/3) 在臉書發文指，「馬英九之心，路人皆知」。吳沛憶指，馬英九選擇此刻訪中就是為了追求他的歷史定位，就算不提國內的批評，國際媒體上對於馬英九訪中，普遍認為台灣卸任總統此時訪問中國時機敏感，並指出中國對台灣的敵意跟威嚇。



台灣民進黨立委馬吳沛憶批評馬英九在追求他的下一個歷史定位，但無視中國對台灣的威脅。 外交打壓台灣



馬英九出訪同日，台灣便迎來外交挫敗。洪都拉斯總統卡斯特羅 (Xiomara Castro)為了爭取更多投資和就業機會，決定與中國建立正式外交關係，取代與台灣的關係。更表示，台灣必須在30天內撤離其在洪都拉斯的大使館。





洪都拉斯副外交部長加西亞 (Antonio Garcia) 於當地電視台上宣佈這一命令。政府在前一個周末宣布與北京建立正式外交關係的同時，結束了與台灣長達數十年的關係。





洪都拉斯宣佈與台灣斷交，該國駐台北的大使館有警員守衛。 Source: AP / ChiangYing-ying/AP 加西亞表示，「30天足夠的時間打包離開」，並補充說，希望台灣官員能「有秩序、友好」的離開。加西亞強調，向世界第二大經濟體派遣外交使節的必要性。





「我們必須前往那裡，探索中國能夠給我們的大型項目」。他暗示中國可能會在洪都拉斯投資約100億美元，使當地工人受益。洪都拉斯外交部還宣布，獲得臺灣獎學金的洪都拉斯學生可以轉學到中國。





台灣現僅剩下13個正式盟友，主要是中美洲、加勒比地區和太平洋的貧窮發展中國家。







