南澳歷史性通過立法引入原住民之聲 州長：最強有力的尊重

要點： 南澳州工黨有關原住民之聲的法案已於周日（3月26日）通過

這項立法將允許在南澳州內建立六個地區，每個地區都將有直選代表；

仍有一些行政工作有待完成，例如確定每個代表區的邊界。

南澳州成為全澳首個將讓原住民在議會中發表意見的州份，州長馬利瑙斯卡斯（Peter Malinauskas）表示這是對澳洲原住民最強有力的尊重。





南澳工黨政府的眾議院在上周日（3月26日）的特別會議上通過了原住民之聲的立法。伴隨著阿德雷德議會大樓外民眾的歡呼聲，南澳州總督孫芳安（Frances Adamson）隨即在罕見的公開儀式作出宣佈。





馬利瑙斯卡斯表示，在歡迎來自其他文化背景的人的方面，南澳擁有令人自豪的歷史，將繁榮的機會代代相傳，這是澳洲的非凡故事。



但他提到，在過去 200 年間，我們對這一群在過去 6萬5千年「悉心照顧和監護」我們所生活土地人置於後方，這是在澳洲更令人關注的悲劇。





州長說：「如果澳洲原住民被排除在與我們分享國家的繁榮之外，我們就需要背負著被指不公正的指控。」



南澳州長及州督簽署了向州議會原住民之聲。 Credit: Government of South Australia 在通過這項原住民之聲法案時，南澳州長表示，南澳已經準備好與原住民一同走向包容和解的新道路。





他表示：「南澳在我們國家率先通過法律，將原住民之聲引入議會，沒有比這更加有力的行動。」





「誰知道我們會如何汲取 6萬5千年的智慧並從中受益。」



「我堅信，這個議會將從歷史上最古老的延續文化中學到更多的東西。”





南澳這項立法允許在全州範圍內劃分六個代表區，每個地區都將有直選代表。





然後，每個代表區的兩名成員將組成州第一民族之聲（State First Nations Voice），將可以在州議會兩院就與原住民相關的立法發聲。





目前，還有一些行政工作仍有待完成，包括最後確定每個代表區的邊界，州政府希望在年底之前讓這個系統正式運作起來。



在簽署該法案使之成為法律時，南澳總督孫芳安說：「今天我再次重申我的承諾，支持我們州的和解進程，並與原住民和非原住民並肩努力，去實現這一目標。」





南澳州第一民族之聲專員亞吉斯（Dale Agius) 表示，這項立法的通過將開啟本州和整個國家歷史上激動人心的新篇章。





他說：「長期以來，我們的聲音一直被排除在外或被忽視。從今天開始，我們將有權在本州最高決策層發表意見。」





「從今天起，南澳的原住民及托勒斯島民將比以往任何時候，都更能夠在影響他們生活的決策中發表意見。」





「更重要的是，他們將有機會與議會和政府分享他們對未來的願景。這是關於代際變化，將被包容和被傾聽。」





