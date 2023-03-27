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南澳歷史性通過立法引入原住民之聲 州長：最強有力的尊重

南澳州議會通過了歷史性立法，將使原住民之聲（Indigenous Voice）能夠在州議會發聲。

A man performing smoking ceremony.

南澳州長 、州督與原住民事務廳長在議會前台階上的一大群人面前宣佈這項立法。 Credit: South Australian Government

要點：
  • 南澳州工黨有關原住民之聲的法案已於周日（3月26日）通過
  • 這項立法將允許在南澳州內建立六個地區，每個地區都將有直選代表；
  • 仍有一些行政工作有待完成，例如確定每個代表區的邊界。
南澳州成為全澳首個將讓原住民在議會中發表意見的州份，州長馬利瑙斯卡斯（Peter Malinauskas）表示這是對澳洲原住民最強有力的尊重。

南澳工黨政府的眾議院在上周日（3月26日）的特別會議上通過了原住民之聲的立法。伴隨著阿德雷德議會大樓外民眾的歡呼聲，南澳州總督孫芳安（Frances Adamson）隨即在罕見的公開儀式作出宣佈。

馬利瑙斯卡斯表示，在歡迎來自其他文化背景的人的方面，南澳擁有令人自豪的歷史，將繁榮的機會代代相傳，這是澳洲的非凡故事。
但他提到，在過去 200 年間，我們對這一群在過去 6萬5千年「悉心照顧和監護」我們所生活土地人置於後方，這是在澳洲更令人關注的悲劇。

州長說：「如果澳洲原住民被排除在與我們分享國家的繁榮之外，我們就需要背負著被指不公正的指控。」
SA VOICE TO PARLIAMENT
南澳州長及州督簽署了向州議會原住民之聲。 Credit: Government of South Australia
在通過這項原住民之聲法案時，南澳州長表示，南澳已經準備好與原住民一同走向包容和解的新道路。

他表示：「南澳在我們國家率先通過法律，將原住民之聲引入議會，沒有比這更加有力的行動。」

「誰知道我們會如何汲取 6萬5千年的智慧並從中受益。」
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「我堅信，這個議會將從歷史上最古老的延續文化中學到更多的東西。”

南澳這項立法允許在全州範圍內劃分六個代表區，每個地區都將有直選代表。

然後，每個代表區的兩名成員將組成州第一民族之聲（State First Nations Voice），將可以在州議會兩院就與原住民相關的立法發聲。

目前，還有一些行政工作仍有待完成，包括最後確定每個代表區的邊界，州政府希望在年底之前讓這個系統正式運作起來。
在簽署該法案使之成為法律時，南澳總督孫芳安說：「今天我再次重申我的承諾，支持我們州的和解進程，並與原住民和非原住民並肩努力，去實現這一目標。」

南澳州第一民族之聲專員亞吉斯（Dale Agius) 表示，這項立法的通過將開啟本州和整個國家歷史上激動人心的新篇章。

他說：「長期以來，我們的聲音一直被排除在外或被忽視。從今天開始，我們將有權在本州最高決策層發表意見。」

「從今天起，南澳的原住民及托勒斯島民將比以往任何時候，都更能夠在影響他們生活的決策中發表意見。」

「更重要的是，他們將有機會與議會和政府分享他們對未來的願景。這是關於代際變化，將被包容和被傾聽。」
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Published 27 March 2023 5:09pm
Updated an hour ago 5:12pm
Source: AAP
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