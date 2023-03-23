原住民之聲公投問題公佈 若通過將在國會政府設代表

原住民國會之聲入憲公投的工作組經過數月研究後，昨晚與總理艾巴尼斯、原住民事務部長貝妮及律政部長載夫斯等會面，提交有關公投問題具體措辭的建議。





艾巴尼斯今日（3月23日）正式宣佈，澳洲人將會在公投中被問及以下問題：



一項建議中的法律：要修改憲法來建立原住民及托勒斯海峽島民之聲，以承認澳洲的第一批國民。你是否批准這建議中的修改？

如果公投獲得通過，建議對憲法的修改將會加入以下條文：





「為了承認原住民及托勒斯海峽島民為澳洲第一批國民，



要有一個機構，名為原住民及托勒斯海峽島民之聲； 原住民及托勒斯海峽島民之聲可以在與原住民及托勒斯海峽島民有關的問題上，在國會和聯邦政府設立代表； 根據憲法，國會有權在有關原住民及托勒斯海峽島民之聲的問題上立法，包括其組成、職能、權力和程序。」

艾巴尼斯在宣佈上述內容的發佈會上動情表示，原住民之聲入憲是「縮窄差距」的重要措施。「今天指明了我們如何處理（縮窄差距）的方法：透過諮詢本地的人；透過和這些挑戰共處的人合作；透過原住民之聲納入憲法並傾聽那聲音。」





他表示，原住民之聲在國會及政府的代表都會由社區選出而非當局任命。





修憲案預計會在下星期提交國會，預計會在6月進行表決。國會一個委員會將會在此之前接受公眾諮詢。



原住民事務部長貝妮呼籲澳洲人「抓住時機」。「我們已討論了數十年把原住民澳洲人納入我們的根本文件（憲法）中，現在是機會了。」





公投工作組聯合出席兼新南威爾士大學法學教授戴維斯（Megan Davis）也是《發自內心的烏魯魯宣言》起草人之一。





「六七年前，我們舉行了12次憲法對話和1次全國憲法大會，我們說過，一個受保護的原住民之聲及其寫入是有意義的憲法承認。這是標誌性的承認、實質性的承認。」



入憲公投要通過，需要達到兩大門檻：一是全國多數選民贊成，二是全國多數州份贊成。





《發自內心的烏魯魯宣言》的和解及實踐特使、工黨參議員多德森（Patrick Dodson）表示，公投是為原住民進行結構性改變的「我們所有的最佳機會」。





「在影響我們的議題上，人民的聲音將被聽見。原住民之聲將是無所畏懼的建議和問責來源，帶來實際上的不同。」



