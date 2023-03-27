【五星同現】明晚觀測最佳時間 昆州西澳料天公造美

今次是木星、水星、金星、天王星和火星運行至太陽的同一面，從地球上觀看，這五顆行星，同一時間在夜空出現，也稱為「五星匯聚」。





兩兩顆較亮的行星，水星和木星，將在地平線附近出現，而金星預計將在更高的天空閃耀。





最佳的觀測時間是明日星期二，而全澳首府城市的天氣預測，柏斯與布里斯本天氣良好，應該有機會看到，其餘首府城市都預測密雲或者有雨，不過在星期三或星期四，都有機會看到這「五星匯聚」（請看下面澳洲各大城市明日天氣預測）。





美國太空總署（NASA）的天文學家庫克（Bill Cooke）表示，最佳觀賞時間是日落後，立即眺望西方地平線，但日落大約半小時後，水星和木星會入地平線以下，所以要把握時間，不要遲到。





庫克指出，只要天空晴朗，以及有遼闊的西邊視野，都可以看到這五顆星分布在天空不同地方。





但這五星排列在同一天空區域，就屬於難得的奇觀。





通常金星、火星和木星，用肉眼可以觀測到，但要想看到水星和天王星，就可能需要望遠鏡。





庫克指出，今次是觀測天王星的好機會，因為通常是看不到的，今次是在金星上方，發出微綠色的光芒。



古代有「五星連珠天現祥瑞，九星連珠必有異象」的相傳，不過現代的天文學就解釋「行星連珠」或者「行星匯聚」，景象不是罕見的，因行星本來就是圍繞太陽運行，相對於與地球的觀測位置，能夠在同一天空區域觀測到，就屬於天文奇觀。





而行星對地球產生的潮汐力總和尚不及太陽或月球的百萬分之二，因此不至於對地球產生影響。





在未來幾個月，都有三星連珠或五星連珠的現象。





不過如果想肉眼可以看到的五星連珠，可以等到2040年9月8日，到時金、木、水、火、土這五顆行星會同時位於天空9度的圓內，而新月也將可見，位於金星和土星之間。



明日星期二各大城市天氣預測

雪梨 驟雨可能有雷暴





墨爾本 驟雨，山區附近可能有雷暴





布里斯本 大致有陽光





柏斯 陽光普照





阿德雷德 可能有驟雨





荷伯特 驟雨





坎培拉 驟雨





達爾文 間中密雲







