【七度訪華】安德魯斯明晚啟程 討論貿易及留學生

維州州長安德魯斯今日證實，將訪問中國4日。此行將使他成為自澳英美聯盟 AUKUS宣布核動力潛艇協議以來，首位到訪中國的澳洲州或聯邦領袖。





北京抨擊核動力潛艇協議威脅地區穩定。



安德魯斯說，雖然這將是一次「快速」訪問，但這是一次「重要」的訪問，可以在國家層面給中國留下深刻印象。





在為期四天的訪華行程，安德魯斯將與中國教育部和北京市政府的高級官員會面，討論中國學生返回澳洲的問題。 安德魯斯並將前往江蘇和四川，會見主要高級官員，與兩省建立牢固的關係。





他說：「大約有 42,000 名中國學生在維州的高等教育機構就讀，這些學生是維州經濟的重要組成部分。 國際學生帶來的經濟收益高達接近 140 億元。」





對於今次訪華並沒有安排澳洲本地傳媒同行採訪，安德魯斯回應，今次主要是開會，一個接一個，沒有任何「適合拍照」的旅行或重大活動。





有傳媒就批評安德魯斯今次訪華缺乏透明度，而且只在幾乎出發24小時前，才有媒體報道，同時在宣布時，安德魯斯未有列出計劃會見的官員名單。





安德魯斯又表示，他今次訪華，總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）「非常支持」。





安德魯斯說由於他是州領袖，預計不會被問及澳洲總值達3680億元的澳英美聯盟AUKUS核能潛艇協議，因為國防問題是屬於聯邦政府議題。





他並指出，雖然維州對人權的看法，在其所有貿易夥伴中「眾所周知」，但他不會與任何中國官員討論澳籍華人作家楊恆均和記者成蕾在中國被拘留的問題。



去年，維州吸引的來自印度的國際學生多於來自中國。 根據教育部的數據，維州是印度國際學生的主要選擇地，去年在澳州註冊的 128,979 名學生中，維州吸引了 53,189 人，佔 41.2%。





安德魯斯今次是第7次訪華，他從 2015 年到 2018 年每年訪問中國一次，2019 年訪問中國兩次。





他對上一次訪問中國是在 2019 年 10 月，當時他簽署涉及「一帶一路」的協議。





此舉導致上屆的聯邦政府，莫理遜政府頒布新法律，允許聯邦政府取消各州與外國勢力之間的交易。







