阿根廷各地有數千人遊行 紀念軍事政變 47 週年

有遊行人土表示，參與集會又令一切恐懼、恐佈的事情活現於眼前，當年他只是一個上初中的學生，他的好友被失蹤、被殺害、被施以酷刑、被囚禁，好些要逃亡到外國。



有遊行入士表示，政變時只是初中學生，身邊的朋友和同學不少受到迫害。 Source: EFE / JUAN IGNACIO RONCORONI/EPA



1976 年，武裝部隊推翻了貝隆 (Isabel Perón) 政府；3月24日，阿根廷軍方發佈軍事戒嚴令，從那天開始阿根廷迎來了7年的軍事政權。



美國前國務卿基辛格，是現實主義信奉者，他多年來與獨裁國家打交道。 Credit: Jason Lee/AP 有報道指，美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）曾批准阿根廷軍方，使用暴力對付左翼份子。基辛格是現實主義信奉者，他多年來與獨裁國家打交道，退位後就利用這些人脈為他創立的基金會賺取豐厚利潤。





當年政變後，有數千人遭受酷刑、殺害和被失踪。官方數據顯示在獨裁統治期間有 12,000 人被殺，但人權組織認為這個數字接近 30,000。





