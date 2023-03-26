【新州大選】自由黨12年來首次在野 面臨選黨魁

新州自由黨於昨日星期六（3月25日）的選舉落敗，失去幾個關鍵議席，在佩洛德宣布將辭去領袖職位後，新州自由黨將要選出新黨魁。之前被認為有機會競逐的副領袖基恩，表明不會參選黨魁。

NSW Premier Dominic Perrottet speaking alongside his wife Helen Perrottet at a NSW Liberal Election Night Event, in Sydney,

Dominic Perrottet has stepped down as NSW Liberal leader after his party lost an election. Source: AAP / James Gourley

即將離任的新州州長佩洛德（Dominic Perrottet）昨晚在雪梨希爾頓酒店宣布他將辭去黨魁一職，並表示該黨需要重新開始。

佩洛德在工黨多數政府變得明確後表示，現在是反思的時候了。

他並且說他對損失負全部責任。
NSW STATE ELECTION
Both candidates began the day by voting with their parteners. Source: AAP / AAP
佩洛德表示：「因此，我將辭去自由黨領袖的職務…很明顯，我們需要一個新的開始。」

自由黨副領袖基恩（Matt Kean）發表聲明說，不會競逐新州自由黨領袖職位。

基恩為雪梨北區Hornsby選區議員，是新州自由黨其中最傑出的人物，去年成為副領袖，在佩洛德政府任職財長。

他聲明表示，兒子剛剛滿3歲，是他作為父親照顧兒子的時候，同時他也繼續Hornsby區選民為自由黨服務。

基恩並感謝佩洛德為新州人民提供的服務。
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前新州州長白賴德（Mike Baird）及即將卸任廳長艾略特（David Elliott），認為黨內的內鬥和組織混亂，令佩洛德在選舉落敗。

白賴德形容，佩洛德是「雙手被綁著背後」去競選連任。

目前新州自由黨在12年以來，首次成為在野黨，而面臨要選舉新黨魁。

斯托克斯（Rob Stokes）曾經角逐新州自由黨黨魁，他被問及今次是否競逐時，未有正面回應。

卸任企業、投資及貿易廳長漢斯肯斯 (Alister Henskens)今日接受天空新聞台訪問時表示：「同僚之間會進行大量討論…將要發生的事情，將會於黨閉門會議上決定。」

在昨日的州大選，點算選票達到50.2%，兩黨聯盟只取得25席，估計新州上屆大選投票支持兩黨聯盟的選民，昨日的選舉有高達6.6%轉投工黨。

新州自由黨廳長艾爾斯（Stuart Ayres）在西雪梨選區Penrith輸給工黨的Karen McKeown，卸任衛生廳在夏薩德（Brad Hazzard）在雪梨北部海灘選區Wakehurst，輸給獨立候選人Michael Regan。

新州自由黨鐵票區Ryde，卸任廳長多明尼路（Victor Dominello）退休不競逐連任後，議席今次也落入工黨手中。

其他主要的兩黨聯盟損失的選區包括 East Hills、Monaro、Parramatta、Terrigal、Holsworthy 和 South Coast。
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Published 26 March 2023 7:00pm
By Wyee Yeung
Source: AAP
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