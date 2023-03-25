【免費做地主？】昆州小鎮買地即送幾乎同地價奬金

Quilpie Shire市議會原本亦有「業主補助金計劃」任何已經購買土地或參與原先的業主補助金計劃的人仍然有資格獲得增加的補貼。但市議會現在將計劃的補貼金，由$12,500加碼至2萬元。





但條件是購買者必須在自己的土地上建造房屋、並在完工的新居中居住至少六個月。





昆州Quilpie Shire的主要城市為Quilpie、位於Diamantina Developmental Road，距離Charleville只有210 公里、距離布里斯本 980 公里（610 英里）。





根據房地產買賣網realestate.com.au的搜尋結果，目前有四幅住宅用地出售，其中三幅801平方米的地段，售價只為$20,000，而另一1,012平方米的地段則售$25,000。





當地目前有兩家超市、一家肉店、麵包店、報刊亭、理髮店、一間醫院、醫療中心及藥房，當地亦有兩間學校和一個幼兒教育中心及很多「開放空間」。





當地每周有兩班客機飛往布里斯本及Mount Isa。





市議會負責人Justin Hancock 表示，在最初的補貼計劃中，他們已有意讓參與者抵消買地成本：





今次決定增加金額、是為彌補土地估價已上升的差額。 市議會負責人Justin Hancock





「我們是昆州內陸地區第一個引入此類政策的市議會，而且取得了巨大的成功—亦已引起了澳洲各地、以至美國、印度及愛爾蘭人士的興趣。”





我們最近將兩塊土地賣給了一位住在東京的大學教授，他打算帶領其年輕家庭並在 Quilpie 工作。 市議會負責人Justin Hancock





「計劃至今的兩年內，我們的人口繼續增長，亦有更多人有興趣搬到內陸，尤其是今年沿海和都會區的生活成本真的開始受到重創。」





目前人口約為800人，市長 Stuart Mackenzie 說，市議會的目標是將鎮內人口增加至 1000 人。











