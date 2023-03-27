聯邦政府及整個澳洲大陸均由工黨執掌 政局會有何變化？

要點： 現在澳洲大陸每個州和領地皆由工黨執政。

工黨全面執政可能會增加凝聚力，使各州和領地更容易與坎培拉達成共識。

另一方面，缺乏競爭和辯論可能窒礙發展且不健康。

在柯民思 (Chris Minns) 上周六（3月25日）宣佈當選成為新一任新州州長後，現在所有澳洲大陸的州和領地政府均由工黨執政，自由黨只在塔州餘下執政權。





專家指，雖然對於經歷了新冠疫情、火災、洪水，以及工資增長落後於通脹的艱苦歲月，希望求變的澳洲人來說，這似乎是一場勝利。但撇除如此，各州及領地政府與聯邦政府均由同一政黨執政，可謂有利有弊。





現在整個澳洲大陸皆由工黨掌權，意味著甚麼？



一些政策更快通過或解決

專家說，澳洲大陸全由工黨控利可能意味著某些政策會更快通過，因為政黨政治的影響會減少。





改革派智庫澳洲研究所 (The Australia Institute) 執行總監丹尼斯 (Richard Denniss) 向 SBS 新聞表示：「在國家內閣和議會中，工黨政府代表眾多，必定有助\增強凝聚力，並可以將焦點集中於某些重大的國家問題。」





丹尼斯說，澳洲人希望「渴望」見到聯邦和州政府解決彼此在某些責任問題方面的緊張關係，例如有關教育和醫療撥款，或是聯邦的稅收如何在各州之間分配等問題。





「假如無法解決這些問題，他們都更指責對方。所以我認為（這些問題）有真正的機會可以解決。」



前澳洲工黨戰略家薩馬拉斯 （Kosmos Samaras），現任跨黨派 Redbridge Group 的策略和競選主管，認為各州和聯邦之間減少內鬥，可能會採取更多積極改進的政策行動，尤其是在氣候方面。





他對 SBS 新聞說：「從工作關係的角度來看，這對兩級政府來說會更理想。我預計在氣候和過渡至可持續能源方面會有相當迅速的行動和重大政策轉變。」



再無藉口推諉

然而，丹尼斯警告，即使各州州長和總理同屬工黨有政策上的好處，但亦存有「政治風險」。





他說，工黨現在更難將缺乏行動應對氣候變化歸咎於自由黨。





「雖然各州和聯邦工黨政府有很大機會在氣候問題上採取更多行動，但在產礦的州份和坎培拉有這麼多的工黨州長，他們很難向選民解釋為何不採取更多措施去阻止化石燃料的擴張。」



黨內分歧可能有更大殺傷力

州長和總理難免意見不一，黨內的分歧有時更加棘手。





最近幾周，維州、南澳和昆州的工黨州長在能源、醫療撥款和澳英美聯盟方面與艾巴尼斯政府以及彼此之間均存有分歧。





丹尼斯說：「州長認為對本州有利的做法，與總理認為對國家有利的做法，兩者無可避免存在差異。」



總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 介紹新州工黨領袖兼候任州長柯民思 (Chris Minns) 出場 Source: AAP / AAP 「當沒有政黨政治來掩蓋這些分歧的時候，往往是一場更艱難的鬥爭。」





「各州州長不得不花更多努力去說服選民，他們正在向聯邦政府施壓要他們照顧本州。」





不過，薩馬拉斯認為不會發生太多內訌。





「政府中人盡量不會浪費太多時間，他們會盡可能完成愈多工作愈好。 」



連任可能更難

新州的選舉結果可能會在 2025 年為總理艾巴尼斯加添壓力。





丹尼斯說：「選民喜歡買個保險，而且許多選民不想某個政府或某個政黨手握太多權力。」





「所以，當某個政黨在某個州執政，有人傾向於不支持同一個政黨掌管聯邦政府。」





「這是否會令艾巴尼斯在 2025 年面對更加艱難的處境，我們不知道。」





工黨在澳洲掌握更多權力會使工黨州長更難連任，以往亦曾出現過這情況。





何華德 (John Howard) 於 1996 年當選總理時，除新州外，其他州和領地均由自由黨執政，但到他卸任時，所有州和領地的政府都屬於工黨天下。





陸克文 (Kevin Rudd) 贏得 2007 年聯邦大選時，各級政府皆由工黨全面領導，但在陸克文與吉拉德 (Rudd-Gilliard) 執政期間，有五個由工黨掌管的政府失勢。





昆州將於 2024 年舉行州政府選舉，屆時政治鐘擺可能開始重新傾向於自由黨。





但薩馬拉斯表示，這情況未必會在澳洲各州重現。





「工黨政府已經在昆州完成了三個任期，這對工黨來說是一個非常之難的政治人口結構，而且已經維持了很長時間，所以我認為下次選舉可能會看到政黨輪替。」



澳洲可能缺乏多樣性 變得單一化

薩馬拉斯又指，雖然工黨全面執政可能會令各州和領地更容易達成共識，但缺乏競爭和辯論可能會窒礙發展和不健康。





「民主之下的緊張關係畢竟是件好事。工黨和自由黨在政治上並存，雙方在壓力下要突出表現時往往是處於最佳狀態。」





不過，丹尼斯稱雖然澳洲人喜歡多元化，但真正考驗人想要甚麼還需看投票取向。





「我們在新州的選舉中看到工黨大勝，所以我認為人們不希望看到同一個政黨在兩級政府代表他們的傳統想法顯然已被否定。」





