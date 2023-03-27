何謂原住民條約？原住民之聲入憲公投只是第一步

原住民國會之聲入憲公投引起巨大關注，但你又知不知道，這其實只是一個開始，而最終目標是聯邦政府和第一民族簽署條約？

Australian flag, Aboriginal flag and Torres Strait Island flag flying on flag poles with Old Parliament House and Parliament House in Canberra in the background.

澳洲未來會和原住民簽署條約嗎？ Source: AAP / Mick Tsikas

聯邦政府和原住民及托勒斯海峽島民簽署條約，呼聲已屆十餘年。總理艾巴尼斯已承諾會實踐《
發自內心的烏魯魯宣言
》，即以條約為最終目標，但他表示，目前其焦點在於原住民之聲。

只要公投獲得全國多數選民贊成且全國多數州份贊成，便無需經過眾議院和參議院辯論表決，而直接通過眾議院，建立名為原住民之聲的諮詢機構。

不過，後續確定該機構的制度設計，仍需正常經過國會辯論表決。艾巴尼斯表示，機構成員會有固定任期以確保問責；成員比例要符合性別平等並包含年輕人；成員要有各州地代表和特定的偏遠社區。

不過，目前的原住民之聲並未勾勒未來原住民條約的框架。究竟何謂原住民條約？各州地政府和原住民簽署條約的狀況如何？海外又是否有類似經驗呢？
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何謂原住民條約？

條約是雙方或多方的正式的、法律上的協議，通常至少一方是主權國家。

聯邦政府目前並沒和澳洲的原住民族群簽署任何條約。在1988年，時任總理霍克（Bob Hawke）承諾會在1990年之前開啟條約談判，但並未兌現。

根據人權組織Survival International的數據，目前澳洲約有500個不同的原住民族群，有著各自的語言和領地。

澳洲的原住民條約現狀

《發自內心的烏魯魯宣言》描繪了「聲音-真相-條約」的路線圖，即先建立國會之聲，然後展開探求真相的程序，最後達致全國性的條約協議。

但《宣言》並非獲得所有原住民認可，有人希望先簽署條約，以反映他們對澳洲土地的主權從未割讓。獨立參議員索普（Lidia Thorpe）便持此觀點，她因此理念相左而退出綠黨。
Men in akubra hats walk among Indigenous people holding flags.
總理艾巴尼斯已承諾會實踐《發自內心的烏魯魯宣言》，即以條約為最終目標。 Source: AAP / Aaron Bunch
與聯邦層面相反，州層面則傾向先簽署條約。

昆州政府本月向州議會提案，建立原住民條約研究所，同時設立類似皇家委員會的真相探求調查。維州去年已建立獨立的原住民條約機構，作為政府與原住民談判時的裁判。談判預計會在今年展開。

南澳早於2017年開始和3個原住民族群開始條約談判，更在本周通過原住民議會之聲，成為全國首個州地、也早於聯邦建立該諮詢機構。

海外有何經驗？

1840年，英國王室的代表與540名毛利族領袖一同簽署《懷唐伊條約》（Treaty of Waitangi）。新西蘭政府形容該條約是雙方「廣泛接受並為建立關係提供指引的憲法文件」。

條約規定保護毛利文化，並授予王室統治新西蘭的權利。而這些權利只有在新西蘭法律明確提及時才能執行。毛利族人認為法律或政策有違條約時，可訴諸懷唐伊審裁處（Waitangi Tribunal）。該處類似澳洲的原住民之聲，沒有權力但可為政府提供意見。

加拿大從1701年開始和原住民簽署了70個條約，由聯邦及省政府執行。一些原住民族群因而獲得自治權。

美國有約370個條約，從1871年之前已開始在聯邦執行。不過大部份條約的執行都受到破壞，有原住民被迫遷離居住地。

北歐三國芬蘭、瑞典和挪威有原住民薩米人（Sami），他們各有自己的議會。三國經過十數年談判後，在2017年就原住民權利簽署了一份聯合協議。
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Published 27 March 2023 1:41pm
By Finn McHugh
Source: SBS
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