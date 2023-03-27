電費不斷加 家中一改變可能慳好多!

在澳洲能源結構中，可再生能源的部份將不斷堵增加。家庭電氣化，將有助於應對氣候變化。





但除了環保，也有其他原因去戒掉用煤氣的習慣。





很多人都想如何才能省最多的錢，而不再用煤氣，並將家中的所有物品電氣化，可以省錢。





非牟利組織 Renew 的模型顯示，去年使用太陽能的七星級全電力住宅，比三星級使用煤氣用具，沒有使用太陽能的家庭，其年度賬單便宜 69%（西雪梨）至83%（荷巴特）。





而更重要的是，不再使用煤氣設備有充分的健康理由。





以下是如何讓你把家中電器全電氣化的貼士：



家庭能源使用指南

澳洲的家庭能源使用可分為幾類：



空調

熱水

煮食

汽車

其他電器（其中許多基本上已是用電）

在通常用燃氣的電器中，最大部分 (37%) 是用於暖氣，其次是熱水 (24%) 和煮食 (6%)。





情況因州而有所不同，例如維州特別依賴天然氣。





雖然天然氣和電力成本都在上漲，但在大多數州份，全電氣化家庭的整體漲幅預計會降低。





Renew 的分析表明，不再使用燃氣暖爐，而轉使用不帶太陽能電池板的分體式系統，或逆循環空調，坎培拉每年平均可節省 546 元，阿德萊德節省 440 元，墨爾本節省409元，珀斯節省256元。



使用逆循環空調來製造暖氣，約比使用天然氣高四倍效率。





當電力由可再生能源產生時，可以實現零溫室氣體排放。





而熱水方面，使用現有的電網，使用電力熱泵的成本，大約是使用天然氣的一半。





如果家庭轉向由政府補貼或資助的太陽能電池板，並由家用電池支援，成本會下降更多。在這種情況下，供暖成本約為使用燃氣的三分之一。



甚麼是回報期?

購買新設備需要花錢，因此，評估「投資回報期」很重要 ，即是節省的能源費用要多久才會收回新設備初始投資成本。





投資回收期可能因以下因素而異：



設備的成本和質量

電器的能源等級

系統規模

暖氣的分體式系統是取代現有的管道系統，還是外部添加。

氣候委員會去年一份報告，計算高端和低端電器之間的大致成本差異。





低端熱水泵、逆循環空調和感應爐的總價約為 7,818 元，而高端電器的總價約為 14,936 元。





兩者都已包括安裝成本，和 3,000 元的電氣升級及其他成本。





低端電器的投資回報期，由在荷巴特和坎培拉的 5 年，至在珀斯和雪梨的15年不等。





高端家電回報期在大部份城市為 8 到 10 年，而在墨爾本、珀斯和雪梨分別為 12、16 和 19 年。





如大規模推廣家庭電氣化，也是減少天然氣需求的可行方法。





這可能是使住宅能源脫碳的唯一可行選擇。



最近有研究建議，所謂的「綠色」氫氣——是使用低碳電力將水分解成氫氣和氧氣，但有關技術不太可能成為燃氣爐的廉價替代品。





維州環境部的模型顯示，安裝熱泵將使全州每年減少 48 拍焦耳的燃氣使用量，而安裝電磁爐僅最少可節省 0.5 拍焦耳。





在相同的規模下——並使用類似技術——用熱泵熱水代替燃氣熱水，每年可減少 10 拍焦耳的家庭燃氣使用量。



全電氣化家庭的願景

現有房屋可以受惠於電氣化、屋頂太陽能和電池的組合。





他們還可以受惠於能源效能措施，例如安裝隔熱材料、關閉房間和穿適合季節的衣服。





我們可以共同努力，加快可再生能源的過渡，並減少對天然氣的需求。





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