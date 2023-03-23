【加電費】全澳多區料加高達逾兩成 如何節能慳錢

隨著澳洲政府去年出手限制煤炭和天然氣價格以遏制飛漲的電費，業內曾預測本年度電費將大幅上漲，但現時估計漲幅並沒有預期之高。不過，澳洲能源監管機構日前發佈2023/24財年的默認市場報價決定草案（draft default market offer），預測家庭電費將會在今年7月上漲19.5%至23.7%。





這個加幅式來自「默認市場報價」（Default market offer），如果獲得通過，將於 7 月初生效。「默認市場報價」是作為電價安全網，是南澳、新州和昆州的標準零售計劃中，家庭和小型企業客戶的最大電費加價幅度。在諮詢期結束後，監管機構將發布今年電力公司收費上限。







價格上漲將會直接影響南澳、新州和昆州東南部，總共大約 60萬名客戶，因為他們使用默認報價。所謂默認報價，即是家庭和小型企業客戶的價格上限。這個代表能源零售商可以向這些住宅和小型企業客戶收取最高價格。





監管機構表示，估計小企業客戶可能面臨14.7%至25.4%的價格上漲，具體將取決於地區和供應商。 並指出，若沒有政府干預能源市場的情況下，某些地區家庭電費可能會增加五成以上。





與此同時，澳洲能源市場監管機構（AEMO）也在日前發佈了最新的評估報告，預計在即將來到的冬季，將是暖氣使用高峰期，而南部各州可能會面臨天然氣短缺的風險，這種短缺可能會持續幾年。因此呼籲當局進行緊急投資，確保中期的天然氣供應。





報告預計，澳洲天然氣的生產將滿足澳洲中部和東部地區的用戶需求。但由於產量下降，南部地區仍存在供應風險。特別是維州，預計到 2027年，當地的產量將減少近半，如果北部各州將過剩的天然氣產量出口國外而不用於填補國內需求，供應缺口風險就會增加。





報告又指，從 2026 年起，如果沒有額外承諾來擴大國內供應，或以氫氣、生物甲烷作為替代品，本來昆州生產商簽約需要出口的天然氣可能需要被用作滿足國內需求。但能源市場監管機構指，長期而言，還是需要更多的產能來預防在冬季高峰期出現供應短缺。





據預測，天然氣工廠將可以幫助支持可再生能源發電，因為預計在未來十年，至少有五間燃煤電廠將關閉，佔電力市場比率的13%。而在截至 2023 年 2 月的 12 個月內，澳洲增加了 2000 兆瓦的風力和電網規模的太陽能發電和電池儲能。





不過這些措施不可以高枕無憂，大家可能都要提前做好準備，比如說節約用電。家庭舒適度和能源專家顧問弗斯，向 SBS 新聞表示，民眾可以通過簡單的操作每年節省數百元的電費。這些措施包括從燃氣供暖轉至反向循環空調供暖。他在墨爾本大學的研究發現，如果整個維州都咁做的話，總共可以節省2億5千萬元。



其他一些節能小貼士，還有更換供應商；買電器的時候選購節能設備，比如LED燈；在不用的時候關閉電器，比如wifi、電腦螢幕等等；天氣凍的時候關窗關門都可以為室內保暖。此外，聯邦和州政府也為合資格的人士提供能源費用回贈，幫助他們支付部分能源賬單費用。





如果大家還記得，其實澳洲在去年年中，已經出現過一次能源危機和電費加價的趨勢，所以在今次的【大眾論壇】，想問問大家：「你認為澳洲能源問題出在哪裡？」就此話題發表你的意見，亦都歡迎分享一下你自己在電費或者用電方面的經歷和一些節能技巧。







