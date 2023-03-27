【胸口痛?】未必是心臟病 一種心理健康問題都會有

Emily不認為她有焦慮。她認為是她的心臟可能出了問題。





她第一次出現恐慌突襲(panic attack)時，正戴著智能手錶Fitbit 時，在看到手錶的心率監測器顯示她每分鐘心跳為 142 次後，她叫了救護車。





因為醫療團隊也觀察不到發生甚麼事，最終為她進行血液檢查。





Emily 向《SBS 新聞》表示，大多數時候她仍然不能分辨恐慌突襲，她仍然在想是否應該叫救護車。



恐慌突襲和心髒病發作的症狀是什麼？

蒙納殊大學(Monash University)領導的一項新研究表明，五分之一的澳洲人不知道心髒病發作的症狀。





心臟基金會醫療保健項目經理，兼臨床心臟病藥劑師 Natalie Raffoul 表示，恐慌突襲和心髒病發作有許多相同的症狀。





胸痛是心髒病發作最常見的病徵。





Natalie Raffoul 向《SBS 新聞》表示，病徵可能是隱隱約約的抽痛，也可能是劇烈的刺痛，痛楚可延至手臂、脖子、下巴、肩膀，甚至背部。





但她指，恐慌突襲也會出現以上的情況。





其他相同的症狀包括呼吸困難、噁心、冷顫和出汗、昏厥、疲勞和頭暈。





Natalie Raffoul 補充，在心髒病發作的情況下，女性比男性更有可能出現這些非胸痛類型的症狀。



如果出現有關症狀，應該怎麼辦？

如出現心髒病發作的症狀，即使不確定是恐慌突襲，還是心髒病發作，Natalie Raffoul強調，都必須立即尋求幫助，例如撥打 000。





Emily現在更能夠識別她的輕度恐慌突襲。但如果她承受的壓力比平時大，她仍然很難判斷自己是恐慌突襲還是其他病。





她的家庭醫生最終將她轉介心髒病專家，以排除任何潛在的心臟問題。





Emily認為，焦慮症患者需要更多指引，了解何時應該尋求幫助。她還希望看到更多人認識焦慮症。





她直言，關於焦慮症的資訊相當不足，幾乎沒有任何資訊與支援。



應對焦慮和恐慌突襲

青少年心理健康和福利組織 ReachOut 的心理學家和負責人Linda Williams表示，恐慌是一種「非常強烈的恐懼反應」。





恐慌突襲往往來得很快。除了身體症狀外，通常出現恐懼或危險的感覺。





她指「人們感到與周圍環境脫節，或者非常恐懼感是很常見」。





Linda Williams指，經歷恐慌突襲的人應該去看醫生。





她認為重要是要排除有導致這些症狀的身體因素。



當恐慌突襲，雖然很困難，但當下最重要的事情是緩慢地深呼吸。





Linda Williams解釋，當呼吸又快又淺，會讓我們感覺更像有威脅存在。





她建議人們可以撥打緊急求助熱線，例如生命熱線13 11 14或兒童求助熱線1800 55 1800，因為與某人交談，或在呼吸過程中有引導「真的可以讓人平靜下來。



焦慮和心臟病之間有什麼聯繫嗎？

據Natalie Raffoul指，焦慮和心臟問題之間有兩個主要聯繫。





首先是情緒壓力，如強烈的悲傷，會引發心臟病發作，特別是患者有動脈阻塞。





另一種是心理健康狀況與心臟病之間的「雙向關係」。



Natalie Raffoul 指，已知患有抑鬱症和焦慮症等嚴重心理健康狀況的人，將來患心髒病或中風的風險會更高。





另外，被診斷患有心髒病的人亦更容易患上焦慮症和抑鬱症。





她建議人們與他們的家庭醫生交談，確保他們定期接受心臟健康檢查，特別從 45 歲開始。





心髒病專家向Emily表示，要減輕她對心臟問題的焦慮的最好方法，就是要消除潛在的危險因素。





Emily最終戒煙戒酒。她還改善生活方式，包括定期運動。





她指，不知道改變是否改善焦慮，或整體健康，但肯定減少她恐慌突襲的次數，「這讓我更有信心我也在照顧我的心臟健康」。





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