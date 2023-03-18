突破發現: 高膽固醇水平與老人癡呆有直接關係

澳洲研究人員以世界首創的方式，驗証了 17 項全球研究的數據，這些數據包括超過 100 萬老人癡呆又稱老人失智症病人，首次發現高膽固醇與癡呆症風險之間存在明確聯繫，心臟研究所的科學家認為是重大突破。





研究人員表示，這意味著未來可以通過血液測試來計算患老人患癡呆症的風險。







科學家們檢驗症了 17 項全球研究的數據，這些數據包括超過 100 萬 65 歲以下的患者。負責這項研究的 Ashish Misra 博士表示，這可視為「改變遊戲規則」（Game changer）的發現。





「這是我們第一次能夠明確地說，我們吃的東西與我們的認知能力下降之間存在直接聯繫。」





飲食中高糖和高脂肪所引起的高膽固醇有可能增加患老人癡呆症風險。 Credit: Dominic Lipinski/PA/Alamy Misra 博士又指，直到現在我們還不知道高膽固醇是老人癡呆症的一個危險因素，但我們發現了一個聯繫：“壞”膽固醇在神經元之間聚集了一種叫做 tau 的蛋白質，它可以穿過血腦屏障，並可能導致癡呆症。





膽固醇被身體用來製造激素和幫助消化，但飲食中高糖和高脂肪，從而引起並發症。例如高膽固醇會導致斑塊沿動脈壁積聚，增加中風的風險。





「不幸的是，沒有神奇的藥物可以去除動脈上的斑塊。我們需要學會忍受它，並通過改善飲食和健康的生活方式，幫助它隨著時間的推移而溶解。 」





Misra 博士說，這一發現可令醫護人員更有效識別癡呆症的早期預警，不少醫學研究指出，老人癡呆症的初期徵狀，通常在臨床症狀開始出現前 10 到 20 年就開始了，醫生可以對 50 多歲的人，進行簡單且具有成本效益的測試，因此高危患者可以通過改善飲食來控制認知能力下降。





澳洲約有487,500人有老人癡呆症患，65歲以上的人口中，於每1000人中有84人患病。澳洲衛生與福利研究表示，由於國家人口老齡化，預計這一數字在未來幾年還會攀升。據預測，到 2058 年，澳洲人患有老人癡呆症的數將增加一倍以上。







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