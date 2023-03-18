背囊客Tiktok曬「農場工致富」開口頭一句就「焫㷫」本地人

以@ImAustralianNow 賬戶分享的網友表示，他在西澳的一個車厘子農場工作，每週工作 50 小時，令他在三個月內儲到 15,000（澳）元。





他在 TikTok 視頻中一開始就問道：



為何澳洲人會窮呢？ @ImAustralianNow

我（在澳洲）賺的錢比我在法國讀碩士學位賺的還多。 @ImAustralianNow

這段短片「成功爭取」澳洲網民的憤怒回應。





事關招聘季節性工人及背囊客的農場，通常會為工人提供免費或廉價的住宿以作招徠。因此，其一名網友留言指：





你在澳洲沒有按揭貸款，朋友！ 這就是為什麼你能存這麼多錢。 網民

另一名網友指：



買了樓（有按揭）你就能明白。 網民

另一人則強調雪梨的生活成本是「薪水小偷」：





請搬到雪梨，我們能讓你在 15 秒內花掉那萬五元。 網民





然而，亦有不少人稱讚這位背囊客願意澳洲偏遠地區工作的奉獻精神和意願，亦不少網民認為，他只是想說出關於努力工作就有回報的道理。





農場工人或按小時或採摘水果的數目來領取工資。根據公平工作申訴專員的解釋，成年全職農場工人的最低時薪為$ 21.38 ，臨時工的最低時薪則為$26.73 。因此亦有人質疑他是否「計錯數」，或並無有「誠實」公開工資。



每週 50 小時的最低工資，等於每週稅前賺$1350，但扣稅後只有$1067，以一個月有四星期、再乘以 3 個月計算，等如4268 x 3 = 12804，你竟然可以儲蓄到萬五元？ 網民

亦有網友揶揄他是法國人不會計數。





自從媒體報導事件後，@ImAustralianNow 賬戶亦再在Tiktok發帖回應，指自己對有大量網民關注「受寵若驚」。







