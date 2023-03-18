【打工仔注意!】澳洲各州及領地對復活節法定公眾假期原來有所不同

由於耶穌受難日和復活節星期一的公眾假期關係，復活節週末為許多澳洲人提供了難得的四天長週末假期。





然而，雖然每個州和領地都承認這個長週末，但每個司法管轄區授予的公眾假期原來有所不同。





整體上，澳洲的每個州和領地都於4月7日(星期五)的耶穌受難日和4月10日的復活節星期一法定為公眾假期。





復活節週六和週日介於兩個法定公眾假期之間，這對許多打工仔來說是一個為期四天的週末，但各州在如何對待週末方面存在一些細微差異。





以下是澳洲各州和領地復活節週末公眾假期指南。





復活節週六是公眾假期嗎?

今年復活節週六(4月8日)於首都領地、新州、北領地、昆州、南澳和維州法定為公眾假期，但塔州及西澳就只定為平常普通的一個星期六。



復活節週日是公眾假期嗎?

今年復活節週日(4月9日)於首都領地、新州、北領地、昆州、維州和西澳法定為公眾假期，但塔州及南澳就未有跟隨其他州及領地法定這一日為公眾假期。



哪個州或領地有多一日被定為復活節公眾假期呢？

答案是塔州。塔州是唯一一個州或領地將今年復活節星期二(4月11日)法定為公眾假期，但通常只適用於州政府工作的公務員。







南澳州長馬利瑙斯卡斯。 Source: AAP

