澳洲再有聯邦部長將訪華 冀為解除貿易制裁鋪路

聯邦助理貿易部長艾爾士 (Tim Ayres) 本周將前往中國海南省瓊海市參與博鰲亞洲論壇的年度會議，會上各國政府代表、商界人士及學者將討論區內的經濟及貿易議題。





艾爾士表示，今次將是澳洲自 2016 年以來首次有澳洲政府部長參與博鰲論壇，形容「這是穩定澳中關係的另一個重要一步」。





他說：「中國是澳洲的最大貿易夥伴，而艾巴尼斯政府正繼續促請盡快全面恢復對華貿易。這符合兩國的利益。」





「我期待與商界及政界高級人物接觸，以努力擴大我們在這人類史上發展速度最快地區的機遇。」





他說：「我希望看見所有貿易障礙得到解除。任何對話的機會都是好的，所以我會捉緊在那裡的任何機會。」



現任聯邦助理貿易部長艾爾士 (Tim Ayres)，攝於 2020 年 10 月。 Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE 維州州長安德魯斯 (Daniel Andrews) 星期日 (26 日) 亦證實， 將會訪問中國四天 。





此前，兩國外交及貿易關係在 2020 年陷入僵局，澳洲失去價值約 200 億元商品的對華貿易，中國當時相繼向澳洲大麥、葡萄酒、煤炭、龍蝦、木材等商品實施正式貿易制裁、徵收關稅及非正式進口禁令。



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艾爾士表示，除了參與一系列討論貿易及投資的會議外，他亦將參與一個探討未來潔淨能源的小組會議。





他說：「我會在該次小組討論期間，提及艾巴尼斯政府應對氣候變化的有力行動，這將令我們可以在全球過渡至零碳排放的過程中，從當中的貿易投資機會將獲利。」





「澳洲擁有大量生產可再生能源的天然資源，最適合捉緊全球潔淨能源轉型所帶來的經濟及就業機遇。」



博鰲論壇將於星期二 (28 日) 至星期五 (31 日) 舉行。





艾爾士將是澳中關係自 2020 年新冠疫情後惡化以來，繼外交部長黃英賢 (Penny Wong) 後的第二位聯邦內閣部長出訪中國。





黃英賢在去年 12 月 「旋風式」訪問中國一天 ，並與時任中國外長王毅會面。而在此之前，總理艾巴尼斯亦在 11 月 在印尼峇里島與中國國家主席習近平會面 。





此後，中方在相隔超過兩年後首次接受澳洲出口的煤炭，而中國官媒《環球時報》上周亦報道，木材貿易亦已在近期恢復。





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