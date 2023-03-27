澳洲再有聯邦部長將訪華 冀為解除貿易制裁鋪路

澳洲聯邦政府再有部長將會到訪中國，是澳中兩國關係逐漸「解凍」後第二位聯邦內閣部長出訪中國。

ANTHONY ALBANESE G20 BALI

澳洲總理艾巴尼斯 (左) 及中國國家主席習近平 (右)。 Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE

聯邦助理貿易部長艾爾士 (Tim Ayres) 本周將前往中國海南省瓊海市參與博鰲亞洲論壇的年度會議，會上各國政府代表、商界人士及學者將討論區內的經濟及貿易議題。

艾爾士將帶領一個澳洲代表團參與博鰲論壇，希望為中方解除對澳商品實施貿易限制及
聯邦貿易部長費雷爾 (Don Farrell)
到訪北京鋪路。
更多內容

【七度訪華】安德魯斯明晚啟程 討論貿易及留學生

艾爾士表示，今次將是澳洲自 2016 年以來首次有澳洲政府部長參與博鰲論壇，形容「這是穩定澳中關係的另一個重要一步」。

他說：「中國是澳洲的最大貿易夥伴，而艾巴尼斯政府正繼續促請盡快全面恢復對華貿易。這符合兩國的利益。」

「我期待與商界及政界高級人物接觸，以努力擴大我們在這人類史上發展速度最快地區的機遇。」

他又補充，
兩國上星期舉行雙邊安全會議
，是一個澳中關係重返穩定軌道的信號。同時，出席博鰲論壇亦是一個雙方努力促成逐步解除更多貿易限制的機會。

他說：「我希望看見所有貿易障礙得到解除。任何對話的機會都是好的，所以我會捉緊在那裡的任何機會。」
SENATE ESTIMATES
現任聯邦助理貿易部長艾爾士 (Tim Ayres)，攝於 2020 年 10 月。 Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE
維州州長安德魯斯 (Daniel Andrews) 星期日 (26 日) 亦證實，
將會訪問中國四天


此前，兩國外交及貿易關係在 2020 年陷入僵局，澳洲失去價值約 200 億元商品的對華貿易，中國當時相繼向澳洲大麥、葡萄酒、煤炭、龍蝦、木材等商品實施正式貿易制裁、徵收關稅及非正式進口禁令。
收聽節目
CA 2303 image

【關係過山車？】潛艇陰霾下澳中重啓停逾四年的「安全會談」

SBS Chinese

23/03/202304:48
艾爾士表示，除了參與一系列討論貿易及投資的會議外，他亦將參與一個探討未來潔淨能源的小組會議。

他說：「我會在該次小組討論期間，提及艾巴尼斯政府應對氣候變化的有力行動，這將令我們可以在全球過渡至零碳排放的過程中，從當中的貿易投資機會將獲利。」

「澳洲擁有大量生產可再生能源的天然資源，最適合捉緊全球潔淨能源轉型所帶來的經濟及就業機遇。」
更多內容

【澳中關係】中國大使肖千發文：正重回正確路軌

博鰲論壇將於星期二 (28 日) 至星期五 (31 日) 舉行。

艾爾士將是澳中關係自 2020 年新冠疫情後惡化以來，繼外交部長黃英賢 (Penny Wong) 後的第二位聯邦內閣部長出訪中國。

黃英賢在去年 12 月
「旋風式」訪問中國一天
，並與時任中國外長王毅會面。而在此之前，總理艾巴尼斯亦在 11 月
在印尼峇里島與中國國家主席習近平會面


此後，中方在相隔超過兩年後首次接受澳洲出口的煤炭，而中國官媒《環球時報》上周亦報道，木材貿易亦已在近期恢復。

中國駐澳大使肖千上周在本地報章
發表題為《中國澳洲關係正重回正確路軌》的文章
，指兩國「沒有根本利益衝突，經濟結構互補，完全有能力成為和平共處、互利共贏的伙伴」。
更多內容

【關係過山車？】潛艇陰霾下澳中重啓停逾四年的「安全會談」

【澳中關係】中國大使肖千發文：正重回正確路軌

【無孔不入】世界各地港口現危機 中國製起重機是間諜設備？

【貿易談判路難行？】澳洲阻止華資增持澳礦公司股惹怒北京

「很積極的信號」：龍蝦業界期盼澳中貿易盡快恢復

瀏覽更多最新時事資訊，請登上

SBS 廣東話 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
Telegram 頻道

SBS 中文堅守

《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播、節目重溫及其他語音內容。
按此進一步了解 SBS 中文。

分享
Published 27 March 2023 1:52pm
By Winmas Yu
Source: SBS