【關係過山車？】潛艇陰霾下澳中重啓停逾四年的「安全會談」

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澳洲國防部官員昨日在堪培拉接見中國人民解放軍代表團舉行半日會議，亦是兩國正式重啓自 2019 年已一度暫停的「安全會談」，雙方討論太平洋地區安全等議題。 Source: AAP / RICHARD WAINWRIGHT/AAPIMAGE

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澳洲國防部官員昨日在堪培拉接見中國人民解放軍代表團舉行半日會議，亦為兩國正式重啓自 2019 年已一度暫停的「安全會談」，雙方討論太平洋地區安全等議題。

去年 11 月、國防部長馬利士同中國國防部長魏鳯和會面後，同意恢復對話，今次會議亦在此承諾下展開，澳中雙方代表在會上討論太平洋地區安全等議題。

澳洲國防部證實有關消息，並強調兩國代表是「在專業的氣氛下進行對話，而雙方就地區安全問題交換了意見。」

中國國防部的代表則認為，今次會談有助於發展兩國軍隊之間的穩定關係，進一步增進相互了解。

在疫情初期，澳洲政府呼籲對新冠病毒的起源進行國際調查後，令到兩國關係近年來一度惡化，
中國一度對澳洲出口實施制裁。


但今個月初在二十國集團峰會會議期間，中國外長秦剛與澳洲外長黃英賢會晤後表示，兩國已在多個領域重啟機制性對話和磋商。

最新消息亦顯示，澳洲在恢復向中國出口木材的安排上已取得新進展，消息顯示兩國貿易關系似乎已再次邁向常態化。

在澳中努力改善關係的同時、澳英美三國聯盟AUKUS上星期亦宣佈將會為澳洲提供核能潛艇技術的細節安排，消息被視為AUKUS為了抗衝中國在印太地區的軍事力量而採取的行動。

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中國外交部亦一度批評協議，強調有關安排正無視國際社會所關切，亦「在危險的道路上越走越遠」。

除了潛艇問題，澳中關系亦同時存在另一項潛在隱憂；自去年所羅門群島與北京達成安全協議以來，美國及其盟友，包括澳洲、新西蘭同日本，一直擔心中國會於太平洋建立海軍基地。澳洲及中國更為了爭取與太平洋島國建立更緊密關係，而一直角力。

但所羅門群島一名官員昨日（３月２２日）已確認，所羅門群島與中國國營企業「中國土木工程建設公司」已簽訂一份價值數百萬美元的合同，為首都「霍尼亞拉」一個國際港口、及另外兩個國內港口進行升級工程。

據路透社消息顯示，有關工程屬於由「亞洲開發銀行」在2022 年宣布為所羅門群島升級道路及碼頭工程計劃的一部分，整項計劃的撥款高達1.7 億美元，而今次涉及改善道路方面的合約，由「中國土木工程建設公司」獲得。

所羅門群島基礎設施發展部的官員卡卡拉(Mike Qaqara)向路透社表示：

「中國土木工程建設公司在競爭激烈的招標過程中、成為唯一投標人而獲得有關合同。」

「新合約涉及的工程，包括對霍尼亞拉的舊國際港口、及兩個其他國內碼頭進行升級。」

卡卡拉亦試圖淡化西方國家的擔憂，強調工程不會改變或擴大港口的原本用途，亦強調所羅門群島和中國所簽的協議，並不包括允許中國在當地建立海軍基地。

對於呢項消息，澳洲外貿部的發言人昨日回應時指：

「澳洲政府正密切關注事態發展，因為情況有可能影響澳洲的國家利益。」

「所羅門群島基礎設施發展部承諾，不會擴建港口作額外的用途。」

但前澳軍軍官、澳洲國立大學 (ANU) 研究中國太平洋基礎設施項目的康諾利 (Peter Connolly) 認為，碼頭對所羅門群島的經濟發展至關重要，但亦可能會變相令中國海軍能夠進入該地區

「這與基地的用途無關，主要問題是到底所羅門群島與中國之間的安全協定，是否會涉及批准哪些船隻進入當地的細節。」

與此同時，中國和美國今個星期同時派出代表團訪問霍尼亞拉，爭取在這個具有戰略地位的太平洋島國的影響力。

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