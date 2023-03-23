【關係過山車？】潛艇陰霾下澳中重啓停逾四年的「安全會談」

去年 11 月、國防部長馬利士同中國國防部長魏鳯和會面後，同意恢復對話，今次會議亦在此承諾下展開，澳中雙方代表在會上討論太平洋地區安全等議題。





澳洲國防部證實有關消息，並強調兩國代表是「在專業的氣氛下進行對話，而雙方就地區安全問題交換了意見。」





中國國防部的代表則認為，今次會談有助於發展兩國軍隊之間的穩定關係，進一步增進相互了解。





但今個月初在二十國集團峰會會議期間，中國外長秦剛與澳洲外長黃英賢會晤後表示，兩國已在多個領域重啟機制性對話和磋商。





最新消息亦顯示，澳洲在恢復向中國出口木材的安排上已取得新進展，消息顯示兩國貿易關系似乎已再次邁向常態化。





在澳中努力改善關係的同時、澳英美三國聯盟AUKUS上星期亦宣佈將會為澳洲提供核能潛艇技術的細節安排，消息被視為AUKUS為了抗衝中國在印太地區的軍事力量而採取的行動。





中國外交部亦一度批評協議，強調有關安排正無視國際社會所關切，亦「在危險的道路上越走越遠」。





除了潛艇問題，澳中關系亦同時存在另一項潛在隱憂；自去年所羅門群島與北京達成安全協議以來，美國及其盟友，包括澳洲、新西蘭同日本，一直擔心中國會於太平洋建立海軍基地。澳洲及中國更為了爭取與太平洋島國建立更緊密關係，而一直角力。





但所羅門群島一名官員昨日（３月２２日）已確認，所羅門群島與中國國營企業「中國土木工程建設公司」已簽訂一份價值數百萬美元的合同，為首都「霍尼亞拉」一個國際港口、及另外兩個國內港口進行升級工程。





據路透社消息顯示，有關工程屬於由「亞洲開發銀行」在2022 年宣布為所羅門群島升級道路及碼頭工程計劃的一部分，整項計劃的撥款高達1.7 億美元，而今次涉及改善道路方面的合約，由「中國土木工程建設公司」獲得。





所羅門群島基礎設施發展部的官員卡卡拉(Mike Qaqara)向路透社表示：





「中國土木工程建設公司在競爭激烈的招標過程中、成為唯一投標人而獲得有關合同。」





「新合約涉及的工程，包括對霍尼亞拉的舊國際港口、及兩個其他國內碼頭進行升級。」





卡卡拉亦試圖淡化西方國家的擔憂，強調工程不會改變或擴大港口的原本用途，亦強調所羅門群島和中國所簽的協議，並不包括允許中國在當地建立海軍基地。





對於呢項消息，澳洲外貿部的發言人昨日回應時指：





「澳洲政府正密切關注事態發展，因為情況有可能影響澳洲的國家利益。」





「所羅門群島基礎設施發展部承諾，不會擴建港口作額外的用途。」





但前澳軍軍官、澳洲國立大學 (ANU) 研究中國太平洋基礎設施項目的康諾利 (Peter Connolly) 認為，碼頭對所羅門群島的經濟發展至關重要，但亦可能會變相令中國海軍能夠進入該地區





「這與基地的用途無關，主要問題是到底所羅門群島與中國之間的安全協定，是否會涉及批准哪些船隻進入當地的細節。」



