【海鮮控注意】昆州養殖場指明蝦及「盲曹」產量將激增達3倍

您是一個「海鮮控」（海鮮愛好者）嗎？昆州養殖場給您帶來好消息了。昆州北部養殖場預測未來幾年的產量將增加 300%！





澳洲水產業者呼籲澳洲人購買澳洲本地海鮮，原因是昆州北部養殖場的產量正在倍增，甚至增加三倍。





由於北部過去 12 個月的水產養殖繁榮，收成創新高。明蝦（prawn）和鱸魚（barramundi）澳洲華人一般稱為「盲曹」的產量將大幅增加。



目前養殖場每年處理的明蝦數量約 50至 60萬公斤，我們計劃在未來幾年內將這個數字增倍或者三倍。 澳洲明蝦養殖場（Australian Prawn Farms）總經理威斯特（Matt West）

根據 ABC 報導 ，澳洲蝦農協會（Australian Prawn Farmers Association）主席、澳洲明蝦養殖場（Australian Prawn Farms）總經理威斯特（Matt West）表示，昆州北部現在是明蝦生產的熱點。他說，位於北部的 Mackay Isaac Whitsundays 是明蝦養殖場的擴張熱門地區。





斯特表示，昆士蘭北部的氣候非常適宜明蝦養殖，而且該區的水產養殖場通常靠近大城鎮，這些城鎮提供必要的基礎設施支持養殖場的擴張。





他亦表示，目前養殖場每年處理的明蝦數量約在 50 至 60 萬公斤之間，但這數字有望進一步增加。「我們計劃在未來幾年內將這個數字增倍或者三倍。」





而昆州農業產業發展和漁業部（Queensland Minister for Agricultural Industry Development and Fisheries）部長費納（Mark Furner）表示：「水產養殖的GDP有相當大的增長，尤其是明蝦，過去 12個月內從 1.46億澳元增長到了 1.67億澳元。從重量上看，這從 8,000噸增加到了8,730噸。」



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位於Bowen和Townsville的養殖場過去幾年的產量增長約 25％，每年向澳洲市場提供 2,000 噸鱸魚。 GFB漁業的總經理福瑞斯特（Justin Forrester）

不僅是蝦業，鱸魚「盲曹」（barramundi）的產量也在增加。





養殖場位於 Bowen和 Townsville的 GFB漁業的總經理福瑞斯特（Justin Forrester）表示，過去幾年他們的產量已經增長了約 25％，其養殖場每年向澳洲本地市場提供 2,000 噸鱸魚。





福瑞斯特指，強勁產量增長的背後，關鍵因素是整個行業採取創新的新技術。





福瑞斯特表示，養殖生產商需要看到對本地對海產品的需求。他指出：「事實上，在澳洲食用的鱸魚「盲曹」有一半以上都是進口的。」





他表示：「我們需要需求。我們有很多優質海鮮可以養活整個澳洲。市場的消費者只要知道我們的能力，向本地魚販購買澳洲本地生產的海鮮。」





然而，生產商表示，行業對未來擴張仍有一些障礙，包括政府對保護大堡礁的壓力，確保水質﹑以及農場工作人手不足等問題。



