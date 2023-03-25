【無免費午餐】隨著成本飆升 亞馬遜和其他零售商將更改免運費政策

「 無咁大隻蛤乸隨街跳 」！ 網購免運費不再是必然。



俄烏戰爭推高油價、通漲、加息周期持續、全球經濟放援，加加埋埋，大企業如亞馬遜都要諗法子節流。亞馬遜正著手提高特快服務費用，例如提高最低消費額等，將更多的成本轉移給消費者。





從亞馬遜到狗零食銷售商 Einstein Pets 的零售商以及 Zara (ITX.MC)、Abercrombie & Fitch (ANF.N) 和 Foot Locker (FL.N) 等，都著手改變「免運費」政策。諮詢公司 AFS Logistics 的首席分析官 Mingshu Bates 表示，這個節流措施有機會為企業慳返25% 的運輸成本。





亞馬遜利用昂貴的 Prime 訂閱服務和補貼免運費服務的成本。 Source: AP / Rich Pedroncelli/AP Cambridge Retail Advisors 的執行合夥人莫里森Ken Morris表示，免費送貨的日子已經屈指可數了。莫里斯說，零售商的手法愈似廉航，表面好似好抵，但每一樣嘢都要收錢，包括座位、運輸行李收費，並且還限制常旅客積分的使用。





大多數零售商提高產品價格以補貼免費送貨是一個公開的秘密。儘管如此，產品通脹和飆升的運輸成本使該服務難以為繼，因為經濟衰退的前景可能會打擊本已疲軟的網購消費。





亞馬遜將免費送貨作為一種差異化優勢進行營銷，並利用昂貴的 Prime 訂閱服務和來自其他企業的豐厚利潤來承擔其包裹遞送成本，迫使其他零售商效仿。





隨著聯合包裹服務公司 (UPS.N)、聯邦快遞公司 (FDX.N) 和美國郵政服務的零售利潤率縮水和運費創下歷史新高，業內人士都在盤算這是否最好時機，改變消費者慣性認為「免運費」是「應份」的。





提供物流服務的 DHL eCommerce Solutions America 首席執行官 Lee Spratt 說，零售商的首要任務是降低運輸成本，送貨速度是次要考慮。







