談工黨新政府首要工作 柯民思稱「要跟佩洛德學嘢」

最新的新州議會選舉點票結果顯示，截至今日（3月27日）上午10點半，工黨已確保取得45席，離半數的47席只有一步之遙，並在數個選區領先，且遠遠拋離只有25席的兩黨聯盟。另外綠黨有2席，獨立7席。





新州工黨領袖柯民思（Chris Minns）今晨接受勝選後首次專訪，向2GB表示期待和前州長佩洛德（Dominic Perrottet）坐下來談話，就如何管治政務聽取經驗。





「我認為有東西要學。我們有不同的政策，但他可能對議會運作或政府架構有自己的理解。不去吸收他的專業知識和經驗的話，我們就太蠢了。」





他笑言自己仍未習慣被叫州長：「昨天街上有人叫我（州長），我轉過頭去看是不是有別人在後面。」



柯民思又談及新政府的優先事項，表示本周便會開始與公共部門的工會就加薪上限進行談判，並草擬在州憲法中加入保護雪梨水務局（Sydney Water）的條文。





柯民思表示，會在州憲法中加入防止未來的政府出售水務局。他也承諾工黨政府「永遠不會賣掉那些重要資產」。





「我要毫不含糊地表明，（政府資產）私有化去得太盡了。」



