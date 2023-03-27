【多一個鐘瞓覺】夏令時間將結束：今個周末記得較鐘！

澳洲多個州及領地實施的夏令時間制度即將結束，當地民眾將在 4 月 2 日獲得額外一個小時。

Experts say our bodies don't take too long to adjust to the time change.

夏令時間結束，澳洲多個州及領地的民眾要將時鐘撥慢一小時，意味更改時區當天將可獲額外一小時。 Source: AAP

澳洲多個州及領地實施的
夏令時間制度
於每年四月的第一個星期日凌晨 3 時結束。2023 年的日期是 4 月 2 日。

在當天，時間將在凌晨 3 時，調回至凌晨 2 時，意味有關州份的民眾將可獲額外一個小時的睡覺時間。

由當日起，夏令時間結束後，日出及日落的時間將較此前早約一小時，即早上時份日照時間將有所增加。
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【時事百寶箱】夏令時間爭議50年未退？

SBS Chinese

04/10/201803:31
智能手機及大部份連接互聯網的電子設備一般都會自動調校時間。但手動時鐘或其他沒有連接互聯網的設備則不會自動調校時間，例如汽車車內的時鐘、微波爐、掛牆時鐘及時針手錶。

而下次的夏令時間制度，將在 10 月的第一個星期日凌晨 2 時開始，屆時時間將在凌晨 2 時撥快至凌晨 3 時。2023 年的日期為 10 月 1 日。

實施夏令時間的州及領地包括新州、維州、澳洲首都領地、塔州及南澳，而昆州、北領地及西澳則沒有實施夏令時間制度，意味當地的時間將在當日維持不變。

事實上，昆州及西澳過去 40 年曾
多次試行夏令時間制度
，但目前該兩個州份及北領地均沒有實施夏令時間。
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Published 27 March 2023 4:08pm
By Winmas Yu
Source: SBS