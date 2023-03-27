【舉報ATO收欠款高壓手法】前稅務員被控洩密面臨監禁

澳洲稅務局 ATO 一名前職員，將因為公開談論稅局內，涉及向納稅人收取欠款的高壓行為，面臨刑事起訴。

A man walking in a blue suit

South Australian District Court Judge Liesl Kudelka has ruled against Richard Boyle’s (pictured( application for protection under the Public Interest Disclosure Act. Source: AAP / David Mariuz

要點
  • 根據以前未經驗證的舉報人保護法，一名前稅務官員失去了豁免權。
  • 博伊爾於 2017 年公開披露了澳洲稅務局 ATO 阿德雷德收債辦公室的行政失當。
  • 他將在 10 月面臨刑事審判，被控 24 項罪名，如果罪名成立面臨長期監禁。
前稅務職員博伊爾（Richard Boyle）2017年，公開披露澳洲稅務局ATO阿德雷德收債辦公室的管理不善行為，他表示，擔心一些納稅人在稅局鼓勵的高壓手段下，會「失去生存意願」。

博伊爾的披露，令他失去稅務局的工作，並陷入對抗聯邦政府的挑戰。

南澳地方法院法官庫德爾卡（ Liesl Kudelka） 駁回博伊爾關於他的行為，符合《2013 年公共利益披露法》（Public Interest Disclosure Act）而免於起訴的說法。

法院的裁決，意味著博伊爾將於 10 月，就24項控罪面臨刑事審判，如果罪名成立面臨被判處長期監禁。

庫德爾卡法官根據聯邦政府律師的要求，對她裁定的原因下達了臨時禁制令。

這宗民事訴訟於去年 10 月開始審理，是對 《公共利益披露法》的首次考驗，該法例理論上為公開反對工作場所不良做法的公務員提供保護。
更多內容

【街頭戰士Danny Lim涉違法或被重罰】律師：「紙牌當衫」非合理抗辯理由

人權法中心（Human Rights Law Centre）將今次南澳地方法院的裁定描述為對民主的「重大打擊」。 

資深律師 Kieran Pender 表示：「法院裁定博伊爾對澳洲稅務局內部不法行為的舉報，不在 《公共利益披露法》的涵蓋保護範圍內，這表明法律完全被違反了。」

他說：「這只強調了法律改革的迫切需要，以確保舉報人實際上獲得保護，而不僅僅是紙上談兵。」
A man wearing a blue suit and tie.
Richard Boyle made a public interest disclosure about maladministration at the ATO’s Adelaide debt collection office in 2017, after he became concerned some taxpayers were ‘losing the will to live’, under the heavy-handed tactics encouraged by his employer. Source: AAP / David Mariuz
博伊爾最初於 2019 年被控66 項刑事罪，包括涉嫌非法使用監聽設備來記錄與其他澳洲稅務局員工的談話，以及洩露受保護的信息，博伊爾說，他根據《公共利益披露法》收集這些信息。

目前博伊爾的控罪減少到 24 項。如果罪名成立，會面臨數十年的監禁。

博伊爾曾經通過澳洲稅務局內部提出他的擔憂，之後參與媒體調查報道。

在有關的報道，博伊爾透露澳洲稅務局人員，已被指示對負債的個人和小企業使用更嚴厲的收債策略。

這些策略包括使用命令，有時要求銀行在未經納稅人許可的情況下，從個人或企業賬戶中移交資金。

旨在加強對舉報人保護的 《公共利益披露法》修訂草案，預計將於星期二在參議院辯論。 地方法院將於週二繼續聽取有關公布判決的陳詞。
更多內容

【五星同現】明晚觀測最佳時間 昆州西澳料天公造美

【有開工無收工】加班趨勢增加 「合理加班」權利知多少？

【多一個鐘瞓覺】夏令時間將結束：今個周末記得較鐘！

【海鮮控注意】昆州養殖場指明蝦及「盲曹」產量將激增達3倍

南澳歷史性通過立法引入原住民之聲 州長：最強有力的尊重



瀏覽更多最新時事資訊，請登上
SBS 廣東話 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
Telegram 頻道


SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播、節目重溫及其他語音內容。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 27 March 2023 6:04pm
By Peta Doherty
Presented by Wyee Yeung
Source: SBS
Available in other languages