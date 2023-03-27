【舉報ATO收欠款高壓手法】前稅務員被控洩密面臨監禁

要點 根據以前未經驗證的舉報人保護法，一名前稅務官員失去了豁免權。

博伊爾於 2017 年公開披露了澳洲稅務局 ATO 阿德雷德收債辦公室的行政失當。

他將在 10 月面臨刑事審判，被控 24 項罪名，如果罪名成立面臨長期監禁。

前稅務職員博伊爾（Richard Boyle）2017年，公開披露澳洲稅務局ATO阿德雷德收債辦公室的管理不善行為，他表示，擔心一些納稅人在稅局鼓勵的高壓手段下，會「失去生存意願」。





博伊爾的披露，令他失去稅務局的工作，並陷入對抗聯邦政府的挑戰。





南澳地方法院法官庫德爾卡（ Liesl Kudelka） 駁回博伊爾關於他的行為，符合《2013 年公共利益披露法》（Public Interest Disclosure Act）而免於起訴的說法。





法院的裁決，意味著博伊爾將於 10 月，就24項控罪面臨刑事審判，如果罪名成立面臨被判處長期監禁。





庫德爾卡法官根據聯邦政府律師的要求，對她裁定的原因下達了臨時禁制令。





這宗民事訴訟於去年 10 月開始審理，是對 《公共利益披露法》的首次考驗，該法例理論上為公開反對工作場所不良做法的公務員提供保護。



人權法中心（Human Rights Law Centre）將今次南澳地方法院的裁定描述為對民主的「重大打擊」。





資深律師 Kieran Pender 表示：「法院裁定博伊爾對澳洲稅務局內部不法行為的舉報，不在 《公共利益披露法》的涵蓋保護範圍內，這表明法律完全被違反了。」





他說：「這只強調了法律改革的迫切需要，以確保舉報人實際上獲得保護，而不僅僅是紙上談兵。」



Richard Boyle made a public interest disclosure about maladministration at the ATO’s Adelaide debt collection office in 2017, after he became concerned some taxpayers were ‘losing the will to live’, under the heavy-handed tactics encouraged by his employer. Source: AAP / David Mariuz 博伊爾最初於 2019 年被控66 項刑事罪，包括涉嫌非法使用監聽設備來記錄與其他澳洲稅務局員工的談話，以及洩露受保護的信息，博伊爾說，他根據《公共利益披露法》收集這些信息。





目前博伊爾的控罪減少到 24 項。如果罪名成立，會面臨數十年的監禁。





博伊爾曾經通過澳洲稅務局內部提出他的擔憂，之後參與媒體調查報道。





在有關的報道，博伊爾透露澳洲稅務局人員，已被指示對負債的個人和小企業使用更嚴厲的收債策略。





這些策略包括使用命令，有時要求銀行在未經納稅人許可的情況下，從個人或企業賬戶中移交資金。





旨在加強對舉報人保護的 《公共利益披露法》修訂草案，預計將於星期二在參議院辯論。 地方法院將於週二繼續聽取有關公布判決的陳詞。







