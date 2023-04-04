美國防部：不能證實中國氣球可實時傳回情報

美國全國廣播公司NBC新聞於星期一引述兩名現任美國高級官員和一名前高級政府官員的說話，指該個中國「間諜氣球」在被擊落前曾經從幾個美國軍事基地收集情報，有關官員亦表示，中國當時收集的情報主要是電子訊號，例如是武器系統及基地人員之間的通訊，而並非影像，同時，亦表示如果沒有拜登政府的阻撓，中國將可以收集到更多情報。





該氣球是於 1 月 28 日被發現進入美國領空，並於 2 月 4 日在飛越美國核導彈基地（包括蒙大拿州的馬爾姆斯特羅姆空軍基地）後被擊落。





而中國當時聲稱該氣球只是一個偏離航線的民用氣象氣球。 中國外交部更譴責美國將其擊落是「反應過度」。





白宮國家安全委員會發言人柯比也表示，無法證實報道內容，但強調美方已致力阻止氣球收集任何情報。事件亦導致美國國務卿布林肯推遲原定訪問北京的行程，並進一步加劇了中美之間的緊張關係。





中國駐美大使館及外交部暫時未有回應。





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