澳洲正式宣佈全面禁止各級政府設備使用TikTok

《澳大利亞人報》早前報道，在內政部審視這個由中國企業擁有的應用程式構成的風險後，基於安全考慮，當局將頒佈有關禁令，禁止政府為政客和公務員提供的手機和其他電子設備上安裝及使用TikTok。





報道指，各州和領地政府昨日（4月3日）已接到聯邦政府的簡報，預計將對各級政府的人員執行類似的規定。





今日上午，在維州證實將實施上述禁令後，聯邦律政部長載夫斯（Mark Dreyfus）表示，他已指示其部門秘書長出具強制性指引，在所有聯邦政府的部門和機構的工作設備上禁用TikTok。





「指引會在可行時立即生效。豁免只會根據個案獲批，並有適當的安全保障措施。」



此前，美國、加拿大和歐盟已禁止政府僱員在因公配備的設備上使用TikTok。





對TikTok的顧慮源於中國的法律，政府有可能迫使企業交出客戶資料，從而收集和取得個人資訊。不過，擁有該社交媒體的字節跳動（ByteDance）屢次否認可將用戶數據交給當局。





澳洲的反對黨一直呼籲政府就國家安全問題採取行動，並仿效其他國家制定禁令。



