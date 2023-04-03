澳洲正式宣佈全面禁止各級政府設備使用TikTok

聯邦政府今日宣佈禁止政客和公務員在工作設備上下載和使用社交平台TikTok。

The TikTok app logo.

澳洲政府已宣佈禁止政府僱員在工作設備上使用TikTok。 Source: AAP / Kiichiro Sato

《澳大利亞人報》早前報道，在內政部審視這個由中國企業擁有的應用程式構成的風險後，基於安全考慮，當局將頒佈有關禁令，禁止政府為政客和公務員提供的手機和其他電子設備上安裝及使用TikTok。

報道指，各州和領地政府昨日（4月3日）已接到聯邦政府的簡報，預計將對各級政府的人員執行類似的規定。

今日上午，在維州證實將實施上述禁令後，聯邦律政部長載夫斯（Mark Dreyfus）表示，他已指示其部門秘書長出具強制性指引，在所有聯邦政府的部門和機構的工作設備上禁用TikTok。

「指引會在可行時立即生效。豁免只會根據個案獲批，並有適當的安全保障措施。」
此前，美國、加拿大和歐盟已禁止政府僱員在因公配備的設備上使用TikTok。

對TikTok的顧慮源於中國的法律，政府有可能迫使企業交出客戶資料，從而收集和取得個人資訊。不過，擁有該社交媒體的字節跳動（ByteDance）屢次否認可將用戶數據交給當局。

澳洲的反對黨一直呼籲政府就國家安全問題採取行動，並仿效其他國家制定禁令。

禁令實施後，澳洲是「五眼聯盟」中最後一個採取類似措施的國家。
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Published 4 April 2023 9:12am
Updated 4 April 2023 12:09pm
Source: AAP, SBS
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