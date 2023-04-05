意大利擬立法禁在正式場合用英語

要點： 意大利總理支持的一項法案，將令那些在正式埸合時使用英語的意大利人被罰款。

違反此項新法例可能會被罰款最高十萬歐元（160,708 澳元）。

此項新法例被其他政客形容為「滑稽」。

意大利人很快就會因在正式埸合時使用英語和其他外來詞彙而被巨額罰款。





一項尚未提交予議會辯論的法例，將使意大利語成為「推廣和使用公共產品和服務時的強制性語言」。





此法例還禁止在職銜中使用英語單詞或英文縮寫，並規定必須使用意大利語作為主要語言，即使在辦公室與非意大利語的外國人交談亦受此限制。





違反新法例可能會被處罰款五千（8,035 澳元）至十萬歐元（160,708 澳元）。



一條「滑稽」的法例

意大利下議院議員蘭佩利( Fabio Rampelli)提出這條法例，得到總理梅洛尼(Giorgia Meloni)的支持。





根據該條擬定的法例，意大利文化部將成立一個委員會，負責在學校、媒體、商業和廣告中「糾正意大利語及其發音」。





這意味著說「bru-shetta」而不是說「bru-sketta」可能會因違法而被罰款。





該法例雖然該涵蓋所有外語，但法例特別針對英語單詞的使用和意大利語日益英語化，法例指會「貶低和羞辱」意大利語。





意大利新聞機構 Dire 上周五(3月31日)報導，+Europa 黨的維多瓦(Benedetto Della Vedova) 稱該法例是「滑稽的」。





在一份聲明中，他質疑梅洛尼是否會因為她之前曾使用英文單詞「underdog」來形容自己而受到懲罰。





最近政府亦採取行動去捍衛意大利文化的另一部分，禁止使用實驗室生產的食品。





意大利也一直推動有限度地使用「Prosecco」這個詞語，來形容在特定地區生產的葡萄酒，而不是用葡萄的名字，限制澳州的釀酒師的使用。



對主流媒體的影響

維奧拉(Angela Viora)博士是蒙納殊大學(Monash University) 歐洲語言學系講師，她在意大利和澳洲教授意大利語近 20 年。她認為面向公眾的人物，他們所使用的語言是很重要的。





她指公眾人物通過電視、雜誌、期刊和報紙發表講話，大眾會去學習他們怎樣用意大利語去交流的方式。





「如果我看到一個電視節目中的意大利語說得非常差，與英語是毫無關係。」





維奧拉博士表示，禁止英語並不一定會強化意大利語，立法的主要目標是「捍衛和推廣意大利語」。





她指「如果我們認為意大利語有問題，如果他們認為意大利語有變得貧乏的趨向，英語被過度或錯誤使用，那麼我們應制訂策略來改善學習和使用這兩種語言，兩種語言可以共存。」



緊貼科技

維奧拉博士說，英語單詞經常被用來代替較冗長的意大利語單詞。



在置頂的推特（Twitter）帖文中，蘭佩利批評英文單詞「dispenser」的使用，該詞語在意大利語中有更長的表達方式：「dispensatore di liquido igienizzante per le mani」。





維奧拉博士表示，科技一直是將英語單詞引入日常意大利語的最大推動力之一。





她說「我們使用串流媒體 (服務)，我們用意大利語為串流媒體頻道宣傳，我們可以說 『scaricare』，但你會明白他們說正在下載。」





維奧拉博士形容將英語詞彙引入意大利語，特別是那些與科技相關的單詞是「合乎邏輯的」，並且是不應該停止的過程。





她將英語視為一種重要的溝通工具，「是一個能用於旅遊和與移民社區溝通的的資源。」





該議案必須得到議會兩院的批准才能成為法律，到目前為止，仍不知道何時會通過。







