聊天機器人能力可媲人類？

人工智能聊天機械人 ChatGPT 因其強大的功能、幾乎可應對所有問題，而風靡全球。研發 ChatGPT 的企業 OpenAI， 本周發佈了 ChatGPT 的強化版：GPT-4（Generative Pretrained Transformer 4）。新的軟件可以對用戶針對圖片所提出的問題，進行回答或描述該圖片。回覆的答案比以往更具創造性和協作性，並且由於它有更廣泛的常識和解決問題的能力，可以更準確地解決難題。





GPT-4 在多個方面實現了飛躍式提升，其擁有強大的識圖能力；文字輸入限制提升至 2.5 萬字；能夠生成歌詞、創意文本，實現風格變化。OpenAI 為此還拿了超過三十種的考試題目給 GPT-4 來解答。在美國的律師考試的部份，GPT-4 已可以擊敗九成的考生！在滿分 1,600 的美國大學入學測驗 SAT，GPT-4 竟拿到 1,300 分！在高中的大學先修課程測驗中，多項科目也取到 5 分的滿分！其語言能力和理解語言的能力似乎都可以接近人類。





不過目前公眾對這類人工智能聊天機械人仍存在誤解。首先， 這是一個語言生成系統，而非搜索引擎 ；它的目的是學習以及掌握語言，而非上網索引和驗證信息。雖然它會對各種各樣的問題作出回應，但所做出的回應是基於自身的數據庫（database）。當出現其數據庫缺乏的問題時，仍能地運用自己的語言能力進行創作，儘管答案是錯誤，但看上去依然對答如流，因為 ChatGPT 的數據庫超過 90% 的資料都是英文，而中文內容少於 1%，因此用中文跟它對話，會出現更多錯誤。





有效應用 ChatGPT 並非一件容易的事，因其需要提問者擁有提問力、想像力、深度思考能力等多項能力，才能駕馭 ChatGPT，以形成有效的對話。無可否認，ChatGPT 已經在多項領域掀起革命的浪花。OpenAI 表示 GPT-4 已在企業級用戶市場得到了不錯的反響，該機械人已經得到了更應用程式和的企業的採用。其中，語言學習應用程式 Duolingo 正在使用 GPT-4 來構建會話語言機械人。教育公司可汗學院（Khan Academy）使用 GPT-4 搭建線上導師機械人。摩根士丹利（Morgan Stanley）也正在測試使用 GPT-4為 其員工搭建檢索綜合信息的內部聊天機械人。





新加坡政府以及多個部門近期開始鼓勵以及推行使用 ChatGPT，認為這可能是未來的一大趨勢。以 ChatGPT 為基礎，作為一項底層技術，使用層面會在未來不斷拓展，也可能結合其他技術。未來聊天機械人技術可以幫助企業及教育行業工作者應對重複的工作，讓他們得以將精力放在其他創造性的領域上。





