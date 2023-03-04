ChatGPT會否取代華爾街的分析師和交易員？

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ChatGPT Source: iStockphoto / picture/Getty Images/iStockphoto

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AI聊天機械人ChatGPT近幾個月的爆炸性新聞，讓各行業對其接受度呈兩極化，據悉華爾街各大投資銀行正在對ChatGPT發起抵制。今日鐳射全方位張艾利和大家分析這情況。

在華爾街，投資銀行開始紛紛打壓ChatGPT的應用。目前已知至少包括花旗集團、高盛、富國銀行和摩根大通（JPMorgan Chase）在內的華爾街投行，正在對快速發展的ChatGPT施加限制，這種技術可以根據簡短的提示訊息生成文字報告、圖像甚至其他媒體形態。

行內人士透露，花旗集團已阻止員工對該產品的應用；摩根大通公司和高盛的交易員也受到類似的限制。據富國銀行發言人稱，富國銀行也在執行第三方軟件的標準，控制程序，對ChatGPT施加使用限制。將繼續評估使用此類AI技術的安全有效方式。

華爾街不願讓員工使用ChatGPT，其實有點奇怪，因為這些銀行長期以來更廣泛地使用人工智能和AI學習不一致。例如在花旗集團，數以千計的審計員一直在使用IBM的人工智能和自然語言處理技術，來改進他們的審查。與此同時，高盛曾公開宣傳其使用AI學習技術幫助客戶進行對沖交易的工具。目的都是節省人手，縮減成本。
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其實，在這些投行限制使用ChatGPT之前，一些交易員和分析師已經在嘗試使用這類軟件，但結果卻並不如想象中理想。嘗試該技術的交易員和其他專業人士很快發現，雖然它可以令一些重複性的工作完成得更快，但整個過程中，依然有不少問題，例如用ChatGPT獲取到的內容不能用於內部報告，必須要親自檢查核實信息，甚至需要花更多的時間做更多的研究。

更重要的問題恐怕是生成文本的準確性。一位債券分析師表示，他最近發現一位同事正試圖使用ChatGPT起草研究報告，但這些報告存在嚴重缺陷，以至於他讓這位同事停止使用這一工具。
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ChatGPT在生成文字文本方面似乎已經很聰明，幾乎可以瞬間構思文章、信件、歌詞和詩歌。但在數學方面，這個軟件卻不是那麼聰明。今年1月初，一位亞利桑那州立大學的副教授向其提出1000個數學應用題問題，但這一軟件的準確率甚至還不足60%。

金融市場認為，ChatGPT的想像空間非常大，甚至有望快速股票投資組合，和加快分析師報告的寫作，同時甚至圍繞這個概念計劃了一個Exchange Trade Fund (ETF) ，即交易所買賣基金。但是未來能不能用AI寫報告，還取決於美國證券交易委員會等在內的監管機構的決定權。
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