反制ChatGPT平台能否成事？

ChatGPT是一種透過AI執行的語言系統 ，利用大量數據進行學習，能夠理解和回應各式各樣的主題和提示，製作類似人類回應的文本。對作家而言，這意味著他們可以使用ChatGPT產生構想、擬定大綱甚至加快寫稿速度。最近ChatGPT工具也滲入圖書出版界。南韓出版商Snowfox Books即將發行第一本完全由ChatGPT撰文、AI翻譯、校對及添加插圖的書，成為全球首本完全交由AI製作的書籍。這本名為《找到人生目標的45種方法》的書籍，預計在2月尾上架；主題取自Snowfox Books執行長Seo Jin的想法，其他所有出版流程全由AI接手。





Snowfox Books表示，ChatGPT花了七個小時完成所需的資料研究並以英文寫出135頁的內文，然後由南韓科技巨頭Naver的翻譯軟件Papago接手，花兩個小時翻譯成韓文。接下來由釜山大學AI實驗室和南韓新創企業Nara Info Tech共同開發的AI韓語檢查工具，協助校對與修正。最終由美國AI影像公司Shutterstock AI完成封面設計與插圖。整個出版流程竟然可在一周內完成！





不過，這類快速出版行動可會侵犯版權？一位南韓出版公司的總編輯表示，ChatGPT很快將成為圖書出版市場的主要參與者，但必須先解決版權等敏感的法律問題。南韓出版商協會執行長Park Yong-soo認為，政府現在該認真制定針對AI軟件在道德和能力的法律及規範。



國際有不少大學跟進使用ChatGPT輔助學生寫作答題，似乎更加速ChatGPT掀起的熱潮和爭議。





正所謂「你有張良計，我有過牆梯」，一名史丹福大學網上高中（Stanford Online High School）的學生班捷民克里格（Benjamin Klieger）近來則開發了一款反制平台，專門用來偵測各種文件是否以AI工具產生。





這位中學生採用OpenAI現有的Roberta運算模型為基礎，建立起進行ChatGPT偵測的平台「CheckforAi」。班捷民表示，目前大眾仍普遍無法得知一份內容究竟是人類撰寫還是AI生成的。對於各行各業來說，目前AI的產出對誠信問題造成了實際威脅。





另一名史丹福大學電腦科學博士生艾歷米曹（Eric Mitchell）則表示，他認為ChatGPT在某種程度上可以改變教育界的遊戲規則，但同時亦擔心作弊問題。包含艾歷米曹在內的史丹福大學研究生今年2月也研發出了「DetectGPT」，普林斯頓大學生則在1月時也推出另一個偵測器「GPTZero」。所以班捷民的「CheckforAi」並非自ChatGPT出現以來，第一個推出的AI偵測器。





對於偵測工具是否能解決所謂誠信問題，艾歷米曹仍採保守態度。





由於AI偵測器是最近才研發出來的，對這些偵測器給予如此高的信任，人們有很多顧慮；究竟偵測器需要具備多高的性能才能讓它們真正有用呢？如果偵測系統有誤報，學生就會無辜被指責抄襲，這將對學生造成非常嚴重的影響。





