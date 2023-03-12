人工智能聊天軟件：學術界「隱憂」抑或「改變」？

無論你接受與否，人工智能 (AI) 聊天機械人 ChatGPT，因為具備資料分析整合和撰寫流暢文章的能力，而備受注目。教育界對同類AI被用於作弊，動搖學術水平等憂慮仍未消除，更有大學明言禁用ChatGPT。





美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院（Wharton School of the University of Pennsylvania），管理學系副教授莫里克（Ethan Mollick）在其任教的「創業及創新」課程中，鼓勵學生採用人工智能科技，並要求學生以 ChatGPT 為輔助工具完成功課！





莫里克教授認為，使用人工智能已經成為一種「新興技能」，因此將人工智能政策 (AI Policy) 納入課程大綱。他表示，在實際應用上，學生需要花工夫詢問問題，才會得到好結果。同時強調，ChatGPT 及同類 AI 也有機會出錯，學生不應盲目相信所得資訊，需要核實求證。此外，學生也要清楚標明哪些地方由 ChatGPT 協助完成，以符合「學術倫理」。 莫里克教授認為，既然使用人工智能已經成為一種新興普及的技能，因此鼓勵學生採用人工智能科技完成功課。





莫里克教授認為，人工智能的興起，作為教育工作者應該與時並進，教導學生如何適應這種變化。他直言，幾乎每個人都在使用 ChatGPT，即使不要求學生使用相關科技，亦無法阻止他們。 他續指，學生透過詢問機器人在不同議題上的回應，並整合有關資訊，有助為課上的專題研習項目提出想法。他亦承認這些想法都很好，是互動的結果。





國際文憑課程（International Baccalaureate，IB），亦表明准許學生使用 ChatGPT 撰寫論文。傳媒報道，主辦 IB 課程的國際文憑組織（the International Baccalaureate Organization，IBO），不會禁止 IB 課程學生在功課中使用，包括 ChatGPT 在內的人工智能聊天機械人軟件。不過，IBO 對學生使用由人工智能生成的內容列出 3 大規定：包括相關內容必須不涉及剽竊；需正確地按引用書目來源及出處；以及不能將人工智能生成的資料視為自己作品。





IBO 評估與實務主任 Matt Glanville 指出，人工智能軟件不應被視為「威脅」，而是應被視為日常生活和學習的一部分，就如同拼寫檢查器、翻譯軟件和計數機等等。當人工智能只需按一下按鈕，就能寫一篇文章時，我們需要學生掌握不同技能，例如瞭解由人工智能生成的文章有否使用錯誤內容、是否使用了有偏見的資料，或者是否缺乏創造力。 這些技能將遠比寫好一篇文章更重要。





