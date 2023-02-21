「國際母語日」從何而來？ 這一群人曾為「母語」而戰

要點： 1952月2月21日，五名孟加拉學生在爭取「母語權利」時被殺；

聯合國教科文組織於 1999 年宣佈 2月21日為國際母語日；

國際母語日如今是對世界各地文化和語言多樣性的慶祝日。

1947年，印度和巴基斯坦成為獨立的國家。印度教徒佔多數的西孟加拉邦成為印度的一部分，穆斯林占多數的東孟加拉邦（現為孟加拉國）被宣佈為巴基斯坦的一部分。





雖然東巴基斯坦內，有一半以上人口講孟加拉語，但巴基斯坦政府卻宣佈以烏爾都語為官方語言。





研究印度學、孟加拉文學、電影和歷史的澳洲研究員胡德（John Hood）博士說，人民在集會上對此抗議，但卻失敗告終。及後，政府實施宵禁並禁止集會，以防止有關問題再煽動人民情緒。





胡德博士對 SBS 孟加拉語節目表示：「1950年代初的2月21日發生的事情，並不是真正的為語言而慶祝的日子，它實際上是為語言的存在而鬥爭。」



1952 年2月21日，發生抗議。 Credit: Rafiqul Islam uploaded by Rama's Arrow on Wikipedia, Public domain, via Wikimedia Commons 1952年2月21日，一群學生衝破了宵禁，帶領遊行，要求政府把孟加拉語作為官方語言。





警察向他們開槍，五名學生薩拉姆（Abdus Salam）、巴爾卡特（Abul Barkat）、 艾哈邁德（Rafiq Uddin Ahmed）、賈巴爾（Abdul Jabbar）和拉赫曼（Shafiur Rahman）被殺。





澳洲母語運動組織者、語言活動人士保羅（Nirmal Paul）說：「這是世界（歷史）上第一次有人因為（母語）語言被槍殺。」





迫於語言運動的壓力，巴基斯坦政府終於讓步，於 1956年承認孟加拉語為官方語言。





從那時起，孟加拉國人們心懷敬意，記住了這個日子。





「Ekushey February」（2 月 21 日）被稱為國家烈士日，直到1999 年，聯合國教科文組織宣佈這一天為「國際母語日」。



語言和身份

馬丁（Abdul Matin）是槍擊事件中倖存的學生領袖之一，後來他亦得到孟加拉政府的承認。



馬丁與他的妻子。 Credit: Gulbadan Nesa Matin 他的妻子莫妮卡（Gulbadan Nesa Monica）向 SBS 孟加拉語節目表示，「21日槍擊事件發生後，人們在現場建了一座臨時沙希德塔（Shaheed Minar）（烈士塔），但卻被政府拆除。」





直到1983年，孟加拉國政府在學生遇難的地方建造了一座永久性的塔。



2012 年 2 月 21 日，星期二，在孟加拉達卡舉行的國際母語日，一名孟加拉國人在裝飾 Shaheed Minar 或烈士陵墓。 Source: AP / Pavel Rahman/AP 這一年一度的紀念日，在許多孟加拉國人們的童年記憶中有著深刻烙印。





孟加拉語是世界上使用人數第六多的語言，澳洲約有七萬人使用孟加拉語。





希穆爾（Anwar Sadat Shimul）博士是科廷大學管理與營銷學院研究中心的副主任，也是數本孟加拉語書籍的作者。





他說：「我記得80年代末和90 年代初的那些日子，當時我們慶祝當地小學組織的 Ekushey February 活動。」





他憶講述起 2月21日的早上，他都會和其他學生一起赤腳步行到當地的沙希德塔，手持鮮花、橫幅和旗幟，表達敬意。





該國各地建造了數以千計的臨時紀念碑來紀念這一時刻。





希穆爾說，這場語言運動產生了持久的影響。





「它是孟加拉民族建立民族認同背後的推動力，也為隨後各種孟加拉民族主義運動鋪平了道路，最終是1971年的孟加拉國解放戰爭 （通向孟加拉國獨立）。」



在達卡的國際母語日期間，烈士紀念碑中央沙希德塔被鮮花裝飾。 Source: SIPA USA / Sipa USA Sazzad Hossain / SOPA Images/Sip

全球性的慶祝活動

對全球而言，「國際母語日」讓人們認識到語言和多語言在促進包容性方面可以發揮的重要作用。





一些孟加拉人很高興這一天得到國際認可，但也有人質疑，這一天背後的歷史是否在國際範圍內被忽視。





不過，在希穆爾博士看來，孟加拉人應該為他們在強調語言在維護歷史、遺產和文化方面的重要性方面所發揮的作用感到自豪。





「孟加拉人應該強調他們擁有自己的國家、語言和豐富的文化，因為他們在1952 年保護了他們的母語。 」



孟加拉國政府將該國最負盛名的獎項之一命名為 Ekushey Padak，該獎項每年頒發給在各個領域做出重大貢獻的人。



參觀者在達卡名為 Ekushey Boi Mela 的全國書展上閱讀書籍。 Source: ABACA / Habibur Rahman/ABACA/PA/Alamy 每年2月，政府資助的一間國家語言政策執行機構—孟加拉學院都會組織Ekushey Boi Mela 書展，為期一個月。





莫妮卡說：「2月，人們重新認識到孟加拉語，也就是我們的母語的重要性。」



面臨消失風險的語言

今天，許多語言在世界範圍內面臨消逝的威脅。





由澳洲國立大學 (ANU) 領導的一項研究表明，世界上 7000 種語言中有一半瀕臨消逝，如果沒有任何舉措，很多語言可能會在本世紀末消失。





今年，聯合國教科文組織的活動將探討使用多語言的潛力。據估計，全球有四成人口沒有機會以他們所講或所理解的語言接受教育。





在澳洲，在殖民者到來之前，有 250 種原住民語言存在，如今只有 40 種語言仍在使用，而孩子們可以學到其中的12種語言。





保羅相信國際母語日的活動和努力可以激勵國際社會加大力度保護瀕危語言。



那樣就不會有更多的語言消失了。 保羅





