【國會大樓強姦案】希金斯澄清和解金額低於三百萬

去年 12 月，前自由黨職員希金斯（Brittany Higgins）透露自己於 2019 年身在 澳洲國會大樓裏，被一名自由黨同事強姦。 及後，她與聯邦政府達成了秘密和解。





希金斯的代表律師布魯默 （Noor Blumer）當時曾發表了一份簡短聲明，指「應希金斯女士的要求，雙方同意將和解條款保密」。



此後，傳媒廣泛報道有關和解以聯邦政府向希金斯賠償 300 萬元作結。不過，希金斯周一（2月20日）在推特 (Twitter) 發帖指報道「言過其實」。





希金斯在回應 2GB 電台的社交媒體帖文時，引述節目主持人福特漢姆 （Ben Fordham） 稱金額「遠高於 300 萬元」時，說標題「完全錯誤」。



福特漢姆在節目中，朗讀出新聞集團專欄作家博爾特 （Andrew Bolt）的一篇評論文章，文中博爾特質問艾巴尼斯政府為何如此迅速地達成和解。





福特漢姆亦在節目中發表己見：「我同意政府應該解釋為甚麼就索償達成和解，而且應該告訴我們（民眾）支付了多少錢。」





「如果我們能知道有關數目，會向大家講，大家將會為遠高於傳媒廣泛報道的 300 萬元而感到震驚。」





希金斯在推文中回應有關說法：「我在 2022 年初展開了與兩黨聯盟政府的法律程序。」





「和解金額遠低於媒體報道 — 更遑論是超出此數。」





「我將對傳媒採取法律行動。」





福特漢姆在節目表示得悉希金斯的回應，他說：「希金斯否認我聽來的說法，即付給她的賠償金遠高於 300 萬元。我亦得悉她不認同有關說法，並指和解金額遠低於報道的數目。」





但他並沒就此道歉。





希金斯在回應一位推特用戶時說，這筆錢可以轉而用於新聞媒體所在州份的強姦危機應對中心。





她又補充：「讓這種可惡的情況帶來一些好處。」





萊爾曼一直堅持自己清白，稱兩人之間沒有任何性方面的互動。



希金斯日記內容被洩

自從希金斯提出指控以來，她一再翻閱傳媒關於此案的審訊和她人格的報道。





上周日（2月19日），希金斯指責《周末澳大利亞人報》(The Weekend Australian) 引述了她個人日記的節錄。她表示只是將這些日記提供給警方進行調查，並無提交法庭。





她在一系列推文中道：「記者不應該看到我日記的照片」。





「停止發佈我手機的私隱內容。」



在同一新聞媒體的另一則報道中，希金斯說她沒有被賦予回覆的權利。這篇文章說她「計劃」捐出由前上司雷諾茲 (Linda Reynolds) 因嘲笑她為「說謊的母牛」而作出的賠償。





希金斯在推特作出回應，解釋她與參議員雷諾茲達成誹謗和解協議獲得賠償後，隨即將錢捐出。





希金斯在推特寫道：「我的律師在 2021 年收到雷諾茲參議員誹謗我所得的錢後，就把所有錢捐給一個關注性侵的慈善機構，見以下收據。」她附上一張收據截圖，日期是 2021 年 3 月 15 日。



「我將錢捐給慈善機構，因為我想要的只是道歉和撤回言論。可是......不知何故雷諾茲變成了受害者？」





自那篇文章於周末發表以來，《每日郵報》(Daily Mail) 刊登了希金斯看似在公園的地方打電話的照片。





標題是：「獨家：希金斯看似很緊張，其前上司就她在辦公室被強姦的指控打破沉默以來，這是她首次露面 — 她對於日記被公開而怒火中燒。」





希金斯的伴侶沙拉茲 (David Sharaz) 在推特發佈了一張截圖，寫道：「我花了很多年才說服希金斯在不開心的日子踏出家門。現在她被陌生人拍照並把照片發給《每日郵報》。這事太噁心了。」





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