新州藥劑師獲准為打工仔免費開醫生紙請病假

新州政府擴大藥劑師的職權，並補貼其為病人寫病假單的費用。

Medicine price drops

Source: AAP

根據新州政府此前的改革，從今年4月1日開始，在藥房有診症房間的藥劑師，將獲准診斷尿道感染並開具處方抗生素，從7月開始有權重複開具口服避孕藥。

而在去年11月，當局已試行擴大藥劑師職權，允許他們向病人提供部份處方藥和疫苗。

此外，新州的藥劑師原本已可就輕症如過敏、咳嗽和胃痛，為打工仔
開醫生紙請病假
，但病人需要繳交費用。而從4月1日開始，藥劑師寫病假單的費用將由政府承擔。

州長佩洛德（Dominic Perrottet）表示，在醫生和醫院人手短缺之際，此舉節省了醫生和病人的時間和金錢，也得到了藥劑師行業的同意。

「目前要看全科醫生比以往都難，因此這些做法確實對有需要獲得一些處方藥和治療的人有所改善......我們知道家庭預算困難，因此也資助了（醫生紙）費用。」

工黨已對此表示支持，意味著即使3月州選舉實現政黨輪替，該措施仍會實施。

據報佩洛德已在本月初的國家內閣會議上提出上述措施，並要求把藥劑師的費用加入到國民保健（Medicare）中。

新州政府的改革將為購買避孕藥每次節省25元，預計有33萬名女性受惠。不過第一次向藥劑師買藥，需要提供兩年內由全科醫生或有權開處方的護士開具的處方。
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Published 21 February 2023 at 11:18am
By Koma Cheng
Source: SBS