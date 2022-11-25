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你贊成藥劑師有權為病人診症和開藥嗎？

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Published 25 November 2022 at 1:51pm
By Selina Kong, Ivan Leung
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新州政府早前宣布，會仿效昆州的一項試驗計劃，允許藥劑師在毋須諮詢全科醫生的情況下， 為病人診斷疾病、開藥和接種一些疫苗。

Published 25 November 2022 at 1:51pm
By Selina Kong, Ivan Leung
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雖然新州這項試驗計劃仍處於起步階段，但政府聲明表示，可能會允許藥劑師能夠為包括胃病、皮膚病和使用荷爾蒙避孕等疾病負責診斷和開藥。

澳洲藥劑協會全國主席托米（Trent Twomey）表示，其實這種護理模式在加拿大和英國已經存在，而新州這樣做可以有助解決200,000宗可能導致醫院急症室出現擁擠情況的病症。

同時，新州政府還宣布另外兩項試驗計劃，就是由上星期一開始，藥劑師將能夠為民眾注射另外六種疫苗，包括傷寒疫苗、甲及乙型肝炎疫苗。

不過，澳洲醫學協會（AMA）新州分會就反對有關計劃，並形容其為係「流氓健康政策」， 會破壞家庭醫生的生計、威脅對患者的長期保護。

與此同時，澳洲醫學會昆州分會亦擔心昆州的試驗計劃會導致一些嚴重病症被誤診。而基於這個情況，昆州的試驗計劃推遲至明年6月才實行。

而正準備進行州選舉的維州州長安德魯斯表示，如果當選也會引入類似嘅計劃，讓藥劑師處理一些比較常見的皮膚病，可以為民眾注射旅行前所需要的疫苗等等。

今期【大眾論壇】便和聽眾探討，是否贊成藥劑師可以為病人診斷和開藥呢？你會否因此而直接見藥劑師而不去看醫生？
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