【今年報稅要小心】呢項稅務回扣更新你要知！

以往納稅人可以選擇多種不同方法來計算他們在家工作的稅務減免。其中包括以每小時 52仙的固定比率計算， 以實際支出又或以每小時 80 仙的快速法計算以取得回扣稅款。





但澳洲稅務局 (ATO) 決定這種在2020年3月因應新冠疫情期間引入的臨時方法不再適用，並已更新了一些對在家工作產生的費用申請扣除的方式。 有關改變意味著納稅人不能再使用其中一些方法來申報稅務減免。





稅務局指新安排能更好地反映了現時在家工作的情況。





稅務局助理局長羅添（Tim Loh） 解釋說，納稅人可以選擇兩種方法中的一種來申請在家工作的稅務減免， 包括是「實際支出」或「固定比率」方法。 而當中，以「固定比率」計算的方法將會有改變。





修訂後的「固定比率」法將由 2022 年 7 月 1 日起適用，納稅人在計算 2022至23 年度報稅表格時需使用新的「固定比率」法。







羅添說：『首先，要申請在家工作的費用，你必須是在家工作以履行你的工作職責，而不只是做一些最基本的事情，例如是偶爾查看電郵或接聽電話等。 此外，你亦必須因在家工作而帶來額外開支。』





同時，他亦表示，大家無論使用哪種方法，都一定要做好記錄。





羅添解釋說：『 使用修訂後的「固定比率」方法亦可以節省大家計算在工作上實際使用一些繁瑣項目的費用，例如是電話費、互聯網和電費，都已經包含在修訂後的「固定比率」中。 但一些可以給予納稅人更多回扣的資產和設備，例如是一些科技設備和辦公使用的家具，則並不包括在修訂後的「固定比率」中而是要獨立申報。』





羅添向納稅人保證， 如果他們在本財政年度（即2022-23）至今仍然未保留有關開支的記錄，當局是有過渡安排。





稅局將接受從 2022 年 7 月 1 日到 2023 年 2 月 28 日之間的在家工作總小時數的記錄。 但從 2023 年 3 月 1 日起，納稅人將需要記錄他們在家工作的總時數。





修訂後的固定比率計算法究竟有甚麼改變呢？

首先是每個工作小時的固定比率將由現時的 52仙增加至 67 仙。其中經已涵蓋能源費用（電費和煤氣費）、電話費用（手機和家庭）、互聯網、文具和電腦消耗費用。 如果報稅人決定使用這個方法，則不能再扣除其他開支。





還有其他甚麼東西可以獨立申請稅務回扣？





在家工作時使用的資產折舊額，例如電腦和辦公家具以及這些資產的維修和保養費用。另外， 亦可申報與清潔特定家庭辦公室相關的費用。







另外，修訂後的固定比率方法將不會要求報稅人擁有特定的家庭辦公空間來申報在家工作的費用。





同時， 納稅人亦需要記錄整個財政年度在家工作的所有時間。 而稅局從 2023 年 3 月 1 日起將不會接受估算值，或以 4 周作為代表平均開支記錄日記或類似的文件。





納稅人可以採用任何形式保留在家工作的時間記錄，例如是工作時間記錄卡(timesheet)、值班表(rosters)、使用公司或業務系統花費的時間日記或全年的使用日記。





納稅人申請使用每小時固定比率法計算的回扣的每筆費用都必須保留記錄（例如，如果納稅人在家工作時使用電話和電力，他們必須為這些費用中的每一項保留一張賬單）。





實際開支法

不過， 稅局在「實際開支法」上並沒有進行改變。 納稅人可以申報所有與工作有關的實際開支。這包括保留所有申報回扣的在家工作費用的詳細記錄。





其中包括顯示納稅人在過去一個財政年度內在家工作的時數記錄（可以是實際工作時數或以4 周為一個代表期以顯示通常在家工作的時數和模式）、所有與工作有關的使費開支，包括所有收據、賬單和其他類似文件。





另外，納稅人亦要遞交他如何計算與工作相關和私人使用的開支記錄（例如，保留以4 周為一個代表期的日記或類似文件，以顯示與工作相關的使用資產折舊率的常規模式，例如是筆記本電腦的使用時數等）。





澳洲稅務局亦提醒納稅人，如果他們使用實際開支計算法，並經已從家庭開支中申報工作時的費用，他們便不能再申報一些僱主經已退還給他們款項的開支費用。此外，無論是使用哪種方法，如果納稅人購買用於工作上的一些資產和設備是花費超過 300元的話，他們都不能立即全額申請全數的稅務減免，而需要以逐年資產的折舊額作申請回扣。





一些稅務專家估計, 有關變動可能令納稅人平均每年獲得稅務減免的金額下降超過 1,300元。



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