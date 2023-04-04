今日大事（4月5日）

央行暫停加息 政府表示歡迎

儲備銀行行長洛菲利 (Philip Lowe) 表示，董事局承認，貨幣政策的運作存在滯後現象，需要更多時間評估此前加息所帶來的影響，以及經濟情景。





聯邦金融部長加拉格爾 (Katy Gallagher) 表示，歡迎儲銀停止加息的決定，認為有關決定對面臨更高按揭貸款還款額及生活開支壓力的澳洲家庭及企業而言都是好消息。





她又指，明白民眾及企業繼續承受壓力，政府已將控制通脹劃為優先處理的事項。





「儲銀的決定是表明通脹可能已經見頂的早期跡象，而且將開始放緩，但通脹率將仍然在更長時間維持在比我們希望更高的水平。故此解決通脹是政府在去年十月聯邦財案中關鍵優先事項，亦是制定下月公佈的新一份財案政策時的一個關鍵優先事項。」



反對黨：雖未加息生活開支仍存

而反對黨財政事務發言人泰勒 (Angus Taylor) 表示，即使儲銀維持利率不變，民眾的痛苦依然存在，特別對於那些按揭貸款將在今年由定息轉為浮動利率的大量家庭而言。





他又指，非牟利機構的第一手經歷足以證明不少家庭由於生活開支壓力而承受艱難境況。





「慈善機構 Uniting Care 已經目睹首次需要接受支援的人數激增，這些都是有兩份收入的家庭，卻面臨貧困、無家可歸及財務壓力的風險...... 同時，生命熱線 Lifeline 亦錄得求助個案激增五成的情況。這足以證明澳洲家庭及小生意正面對真正的痛苦。」



監管機構就銀行關閉分行作公眾諮詢

本地銀行業監管機構呼籲消費者及社區團體等公眾人士，就該機構收集及分發本地各銀行分行服務資訊的方式提供意見。





澳洲審慎監管局 (Australian Prudential Regulation Authority; APRA) 表示，截至 2022 年 5 月， 各大主要城市的實體銀行分行數量在五年間下跌了三成 ，而偏遠地區亦下跌了 29%。





此前，聯邦政府的偏遠地區銀行業工作組已展開評估，探討銀行關閉分行對相關持份者及當地社區的影響。



當局將進行全國性網絡安全演習

聯邦政府宣佈進行一系列全國性的網絡安全演習，目標是令澳洲難以成為國際黑客攻擊的對象。





內政部長歐妮爾 (Clare O'Neil) 表示，演習將由國家網絡安全協調員帶領，但這位協調員的人選尚未被公佈。同時，演習亦將涉及為澳洲提供關鍵基礎設施的機構，包括電力、通訊、食水及國防等範疇。





隨著政府估計惡意網絡攻擊的威脅將有所增加，有關演習旨在建立所謂「肌肉記憶」以協助應對可能出現但前所未見的攻擊，例如封鎖關鍵基礎設施或攻擊重要數據庫。





歐妮爾表示，希望透過有關演習，在實際場景中測試澳洲的網絡防禦，以找出有哪些需要改進的方面。



【原住民公投】反對黨料今發表立場

在經過數個月關於原住民國會之聲的辯論後，聯邦反對黨即將發表其就有關議題的正式立場。





自由黨領袖達頓 (Peter Dutton) 將在今天與黨員在坎培拉召開會議，討論該黨的立場。





有部份自由黨國會議員呼籲自由黨容許議員自行選擇投票取向，其中新州參議員布萊格 (Andrew Bragg) 及維州的伍德 (Jason Wood) 都表示此舉符合政黨傳統。





布萊格表示，自由黨在走向共和體制及同性婚姻合法化的表決中，都並無規定黨員的投票取態。



中方強烈反對澳洲公務設備TikTok禁令

澳洲政府決定 禁止各級政府的政客和公務員在工作設備上下載和使用社交媒體程式TikTok ，中方對此表示強烈反對。





聯邦律政部長載夫斯 (Mark Dreyfus) 昨日按照本地情報及安全機關的建議，宣佈有關的決定。





中國外交部發言人毛寧昨日主持例行記者會時表示，中國政府已經就有關禁令向澳洲「提出嚴正交涉」。





「中方一貫主張，數據安全問題不應成為泛化國家安全概念、濫用國家力量無理打壓別國企業的工具。中方敦促澳洲切實遵守市場經濟規則和公平競爭原則，為中國企業提供公平透明、非歧視的營商環境。」



北京批美傳媒「歪曲炒作」氣球事件

記者會上，中國也批評美國有傳媒將美國發現中國氣球的事件，進行「歪曲炒作」。





但中國外交部發言人毛寧指，中方已多次表明，民用飛艇飄入美國上空屬於偶發事件，亦完全是由於不可抗力而導致的意外，中方堅決反有人歪曲炒作及作政治操弄。





但當被記者追問飛艇屬於哪家公司、部門或組織時，毛寧只重申涉事飛艇用於氣象等科研目的，而沒提供更多信息。



美眾院議長或見蔡英文 中方促停止

中方再次促請美國，不要安排官員同台灣總統蔡英文接觸。





中國外交部發言人毛寧在回應消息及被問及中國會否進行軍演以作回應時，她強調中方堅決反對有關會面，亦敦促美國應恪守一個中國原則及中美三個聯合公報的規定，不應該讓蔡英文過境竄美，亦不應安排她和美國政要及官員會面或接觸。





她又說，中國將密切跟蹤事態發展，並會堅決捍衛中國國家主權和領土完整。



特朗普過堂否認偽造商業記錄指控

當局調查他向成人電影明星丹尼爾斯支付掩口費的案件後，特朗普現在需要接受大陪審團審訊，令他成為歷史上首位正式要面臨刑事指控的美國總統。









特朗普一直尋求美國共和黨，提名他參與明年的總統大選。而白宮新聞秘書尚-皮埃爾表示，案件不屬於白宮重點關注的事情之一。









「案件目前尚待調查。所以，白宮並不打算作具體評論。而總統拜登仍然會如常關注美國人民事務。這項案件不是我們關注的焦點。」





芬蘭正式加入北約 美國稱「感謝俄羅斯」

芬蘭已正式成為第 31 個北約成員國。







來自北約 30 個國家的多位防長及其他代表，聚集在布魯塞爾的北約總部，見證芬蘭獲批加入北約的儀式。









「這個日子的確是歷史性的，亦正如北約秘書長斯托爾滕伯格所言，我們歡迎芬蘭加入北約，並在談判桌上佔一席位。美國必須感謝普京促成這個結果。」





美國政府研究人工智能負面影響

美國總統拜登及白宮科技顧問團隊正舉行會議，討論人工智能快速發展、對個人用戶和國家安全會帶來的風險及機遇。





拜登在會上強調，人工智能是否危險尚待觀察，但參與人工智能的公司必須以更負責任的方式行事。





「科技公司的確有責任、在公開使用產品之前，要確保產品安全。社交媒體已經向大眾展示，在無適當的保障措施下，這項強大技術可能會造成危害。」





美國政府去年已公佈一項長遠目標，希望避免因為人工智能系統的興起對人類造成的傷害，包括關注保護用戶的個人數據、限制監視等一系列指導方針。



喜馬拉雅山雪崩釀7死11傷

喜馬拉雅山位處印度西北部的區域發生雪崩，導致最少 7 人死亡，另有 11 人受傷。





死傷者屬於同一個旅行團的 23 名成員。而軍方官員感謝救援隊快速抵達出事現場乃堆拉山口營救。





喜馬拉雅山正受到氣候變化的影響，嚴重的雪崩在過去幾年變得更加普遍，2022 年在北阿坎德邦北部地區也發生類似的天災，造成 27 名登山者喪生。



荷蘭火車出軌釀至少1死30傷

荷蘭發生客運火車出軌意外，造成至少 1 死、30 多人受傷。





當局估計該列從萊頓市出發的夜行火車，可能在海牙附近的一個村莊撞到一些建築設備，導致列車前節車廂出軌，亦帶動第二節車廂翻側。





官員已經開始評估事故損失，並試圖確認出事的確切原因。





荷蘭消防局發言人指，由於現場軌道上有一些工業材料，另有一列貨運火車有損壞跡象，因此他認為，事故可能還涉及另一列貨運火車。他亦預計當地的火車服務將會受阻。



新州州長：創紀錄女性內閣反映人口

新任的新州州長柯民思 (Chris Minns) 表示， 新政府內閣廳長成員中有創下新州記錄一半是女性 ，只是反映人口的現實情況。





工黨在三月底州議會選舉中當選執政後，新政府的全體內閣成員將在今天宣誓就職。





團隊內的女性廳長包括能源兼氣候變化事務廳長夏普 (Penny Sharpe)、家庭及社區事務兼殘障包容事務廳長華盛頓 (Kate Washington)、金融事務廳長豪索斯 (Courtney Houssos)、水資源、住屋兼精神健康事務廳長傑克遜 (Rose Jackson) 等。





柯民思表示，在內閣中達致平等早就應該出現。「政府不會為此而開香檳或放煙花大肆慶祝，因為這應該很自然地出現。」





「現在是 2023 年，勞動力人口有五成是女性、整體人口有五成是女性。政府希望這個比例能在新州內閣中反映出來，而我亦將帶領一個真實反映新州民眾的政府。」



新州政府將啟動與原住民締約進程

柯民思政府將以 45 或 46 個議席以少數派政府執政，但上周已經得到三名獨立議員提供「信心與支持」(confidence and supply)，包括格林威治 (Alex Greenwich)、派珀 (Greg Piper) 及麥吉爾 (Joe McGirr)。





即表示，他們將在有需要的時候於重要決定投下贊成票，以維持政府及公共服務正常運作，包括醫院及學校等。





柯民思在視察新州北部城鎮 Lismore 期間表示，與原住民達成條約是工黨的競選承諾之一，現在是新州邁向這個方向的時候。





他說這是一個複雜過程。「昆州及維州已各自啟動這個進程超過五年，但仍未達到能夠落實簽署的階段。然而我不會因過程複雜而被勸退執行這個任務。與超過 150 個不同原住民族群達成條約，確實是一項艱巨的任務。」



數據：維州過百寄宿兒童曾遭性虐待

一份新數據顯示，維州過去兩年有超過 100 名兒童在州立寄宿設施遭受性虐待。





由 2021 年 7 月至今年 3 月期間，維州兒童及青少年委員會 (Commission for Children and Young People) 接獲超過 400 宗相關事件的報告。





有超過 240 宗事件涉及對 16 以下兒童及青少年的性剝削及虐待事件，其中有 11 宗涉及 9 名 12 歲以下兒童。





委員會專員布坎南 (Liana Buchanan) 呼籲維州政府採取更有力的行動，確保寄宿設施中兒童的安全。



新州民政部門就數據外洩道歉

Service NSW對大約 3,700 名客戶的數據可能被外洩，表示歉意。





Service NSW行政總裁威爾斯 (Greg Wells) 表示，當局的網上系統進行更新後出現數據洩漏的情況，令受影響民眾的個人資料可能被公開。





遭到洩漏的個人資料包括駕駛執照、車輛登記號碼及手提電話號碼等。



體育消息

高爾夫球界的傳奇人物老虎活士表示，雖然他現在只是一名只能單腳作賽的業餘高爾夫球手，但無損他再次贏得高爾夫球大師賽冠軍的信心。





今年大師賽將於 4 月 5 日至 11 日在美國喬治亞州的奧古斯塔國家高爾夫場舉行。兩年前因車禍幾乎喪命並失去右腳的老虎活士，在去年開始已復出。雖然去年他只打了三場比賽，但他已證實會重返今年的大師賽。



