【新州大選】臨時內閣宣誓就職 工黨或最終無法組成大多數政府

新州總督比茲莉 (Margaret Beazley) 已於星期二早上監督新當選的工黨臨時內閣廳長宣誓就職，結束新州選舉「政府看守期」。
新州工黨副領袖卡爾 (Prue Car) 成為副州長，是新州有史以來第二位女性副州長。她同時擔任教育及早期教育廳長。
穆克希 (Daniel Mookhey) 擔任財政廳長、前工黨領袖戴利 (Michael Daley) 擔任律政廳長、海倫 (Jo Haylen) 擔任運輸廳長、夏普 (Penny Sharpe) 擔任環境及遺產廳長。
帕克 (Ryan Park) 擔任衞生廳長、格雷厄姆 (John Graham) 擔任道路及藝術廳長，後者同時擔任特別州事務廳長。
最終全體內閣成員將在下星期宣誓。
比茲莉表示，籌組新政府提醒大眾民主的重要性。她說：「你們所有人都在作為州議員及作為影子廳長期間，貢獻了很多時間。」
前排左至右: 新州副州長卡爾 (Prue Car)、州長柯民思 (Chris Minns)、環境及遺產廳長夏普 (Penny Sharpe)；後排左至右: 律政廳長戴利 (Michael Daley)、道路及藝術廳長兼特別州事務廳長格雷厄姆 (John Graham)、財政廳長穆克希 (Daniel Mookhey)、衞生廳長帕克 (Ryan Park)、運輸廳長海倫 (Jo Haylen)。 Source: AAP / Dan Himbrechts
「州議會議員努力工作，而你亦為各自的選區努力工作。我們作為一個社區，需要肯定這一點。」
她續指：「這是一項很偉大的服務，而你的服務已為你帶來成果，讓你能籌組新州政府。」
「恭喜！」
星期一 (27 日) 晚點票結束時，工黨確認可獲至少 45 個下議院議席，但目前仍未知最終能否取得過半數 47 席，以籌組大多數政府。
大選結束，但工黨領袖柯民思仍馬不停蹄接受傳媒訪問及到訪社區，其中包括在星期二凌晨 12 時半到訪雪梨 Westmead 醫院。
他在社交媒體刊登相片，並指自己正拜訪「協助我們走過艱難時期」的醫護衞生從業員。
目前，仍有八個選區的最終結果尚未清晰，各區得票最高的兩名候選人差距甚少。其中包括：
- Goulburn
- Holsworthy
- Kiama
- Miranda
- Pittwater
- Ryde
- Terrigal
- Upper Hunter
自由黨目前在 Goulburn、Holsworthy、Miranda、Pittwater、Terrigal 領先，而國家黨亦在 Upper Hunter 領先。
工黨目前則在 Kiama 及 Ryde 領先，但票數差距相當少。
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新州工黨政府上台 公僕收費道路使用者將成贏家
SBS Chinese
27/03/202308:13
根據最新點票數字顯示，Kiama 工黨候選人 Katelin McInerney 正以 580 票領先尋求連任的獨立議員 Gareth Ward，但兩者差距正逐步縮窄。
，工黨候選人郝維森 (Lyndal Howison) 正以 234 票之差領先自由黨候選人萊恩 (Jordan Lane)。該選區議席選前由前客戶服務廳長多明尼路 (Victor Dominello) 持有，他早前宣佈不在今屆大選中尋求連任。
若目前點票結果趨勢持續，工黨需要同時取得上述 Kiama 及 Ryde 兩個議席，才能以足夠議席籌組大多數政府。
不過，三名獨立當選人星期一發表聯合聲明，指他們將為新任柯民思政府提供「信心與支持」(confidence and supply)，即表示他們將在有需要的時候於重要決定投下贊成票，以維持政府及公共服務正常運作，包括醫院及學校等。
三名當選人包括雪梨 (Sydney) 選區的格林威治 (Alex Greenwich)、Lake Macquarie 當選人 Greg Piper 及 Wagga Wagga 當選人 Joe McGirr。
但有關「信心與支持」承諾，並不代表三人將在所有工黨政策上投下贊成票。
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