特朗普飛抵紐約 明出席法庭傳訊

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特朗普乘坐私家飛機飛抵紐約後，他立刻前去特蘭普大廈 (Trump Tower)。 Source: AAP / Bryan Woolston

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美國前總統特朗普 (Donald Trump)不久前已從佛州飛抵紐約市，準備翌日 (美國時間 4月4日，即澳洲東岸時間明天早上4 時 15 分) 前去綜合大樓的法院首次出庭。

特朗普成為了美國史上首名面對刑事起訴的在任或前任總統。

估計他所面對的刑事控罪超過 30 項。
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位於紐約特蘭普大廈一帶，很多市民和記者都希望霸個好位拍攝即將抵達的特朗普。 Source: AAP / Anthony Behar
據特朗普的助手說，特朗普如果遵從他的辯護團隊的建議，今天他應該不會在紐約作公開講話。

可是，這種緘默不會維持很久，原因是他已打算當應訊和獲保釋後，便隨即趕返佛州海湖莊園，在當地時間星期二晚上就今次被刑事檢控事件作出直播講話，他很可能談及自己遭政治迫害。

眾所周知，特朗普打算再戰下屆美國總統大選，但目前卻官司纏身，他一方面要應付黨內的挑戰者，一方面又得應對所面對的官司，並非一件易事。

特朗普預告應訊後會隨即返回海湖莊園，並於周二晚（澳洲時間周三早上 11 時 15 分）就此事發表直播講話，他很可能談及自己遭政治迫害。
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成人片女星 Stormy Daniels 因特朗普掩口費事件而聲名大噪。 Source: AAP / Charles Sykes
他涉嫌指示私人律師科恩在 2016 年向成人片女星 (Stormy Daniels) 支付 13 萬美元 (約19萬澳元)「掩口費」，以換取她閉口不談兩人在 2006 年的風流韻事而被曼哈頓大陪審團起訴，之後他將該筆本應列為競選開支的費用，列為「法律開支」，涉嫌偽造商業紀錄。他已表明不會認罪。

由於事前一些社交平台用戶呼籲處死曼哈頓地方檢察官布拉格 (Alvin Bragg，又譯作白艾榮) 和大陪審團，紐約市如臨大敵，警員架設鐵馬和封鎖法院一帶道路和公園等，應對可能出現的混亂情况。

據悉，約市將部署 3.6 萬名軍裝警員，封鎖法院大樓周圍道路和加強巡邏。州和聯邦執法人員，包括特勤局亦參與保安。

特朗普在 Trump Tower (特朗普大廈) 與他的辯護律師 Susan Necheles 及 Joe Tacopina 碰過面，但未知道最新加入的著名刑事辯護律師、前聯邦檢察官布蘭奇 (Todd Blanche) 是否也有份參與。

特朗普的律師團隊，較早前敦促法官禁止聆訊進行錄影、拍攝和廣播報導，稱此類行為將「加劇本案已幾乎像馬戲團一樣的氣氛」，並有損訴訟程序和法庭的尊嚴和禮儀。
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SBS 新聞簡報（4月3日）

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