特朗普網上發文預告自己將於周二被捕 呼籲支持者抗議

前美國總統特朗普（Donald Trump）預告，自己很快會被紐約檢察部門拘捕。





特朗普在社交網絡發文指，根據曼哈頓檢察官辦公室的消息，他將於星期二被捕，呼籲支持者抗議，但他沒有透露更多控罪詳情。





特朗普涉嫌在 2016 年透過私人律師，向成人片女星尼爾斯（Stormy Daniels）支付 13 萬美元，作為隱瞞跟特朗普發生性關係的「掩口費」。





曼哈頓檢方一直在調查特朗普有否偽造了相關的商業紀錄。構成了扭曲選舉結果的非法競選資金捐助。





特朗普周五（3月17日）分別在他的 Youtube 及 Facebook 上發布宣告「我回來了」。





YouTube 在周五恢復了特朗普的賬號。Facebook 的母公司 Meta 今年 1月亦宣布將恢復特朗普的賬戶。





至於 Twitter 推特賬號則是在去年 11月馬斯克接手推特後解封，但至今特朗普仍未在推特上發文。



