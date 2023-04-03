SBS 新聞簡報（4月3日）

洛歇馬丁競得澳洲新衛星通訊系統合同

美國航空製造商洛歇馬丁（Lockheed Martin ）獲得澳洲新的衛星通訊系統合同。





該系統名為「聯合項目9102」，耗資達40億元，將用於以新的衛星技術來對抗在太空的威脅。





洛歇馬丁擊敗空中巴士、諾格（Northrop Grumman）和Optus，競得這份價值數十億元的合同。該公司將和國防部調整投標細節。





澳洲空軍的太空系統副元帥David Scheul表示，該衛星系統建成後，將可提高澳洲的軍事「應變能力和適應性」。



艾巴尼斯視察南澳核動力潛艇基地

總理艾巴尼斯形容澳英美協議是「最令人興奮的（國防）計劃」。





他今日和南澳州長馬利瑙斯卡斯一起視察準備建造核動力潛艇的造船廠。





艾巴尼斯表示，三國協議將加強澳洲的國家安全，在應對前所未有的地區挑戰中提供地區穩定。他又提到，項目將會在30年內創造兩萬個工作崗位，其中超過8000個是在設計和建築行業。





馬利瑙斯卡斯表示，南澳已準備好迎接聯邦政府這個大規模計劃，從而為本地的工業發展和生活標準提供絕佳機會。



【原住民公投】自由黨料本周決定態度

聯邦自由黨將於本周三開內部會議，決定在原住民國會之聲入憲公投和政府的修憲草案兩個事項上的立場。





在工黨多番要求，以及公投的問題和方式都逐漸公佈下，自由黨因遲遲未對原住民之聲表態而備受壓力。





而國家黨一早已表明反對。



法國總統及歐盟委員會主席本周訪華

法國總統馬克龍和歐盟委員會主席馮德萊恩，應中方邀請將從本周三起訪華三日。





今次是2019年以來馬克龍第二次前往中國，預計會討論俄烏戰爭問題，以及法國企業在疫情後重返中國市場的事宜。





支付封口費被控 特朗普料本周投案

據報，特朗普計劃在星期一從佛羅里達州海湖莊園前往紐約，第二天抵達法院出席提訊，採集指模和拍照存檔。他之後會返回佛羅里達州並發表講話。





特朗普的律師表示，他不會認罪，並將重申案件是政治迫害。



昆州中部輕型飛機墜毀釀兩死

昆州中部一架輕型飛機墜毀，兩名乘客死亡。





一男一女乘坐的飛機預計昨日傍晚5點抵達Bloomsbury的機場，但不見蹤影後，當局派出多架飛機搜索，今日上午在Proserpine地區發現墜毀現場。





警方懷疑飛機是在穿越暴雨時因能見度不足而失事。



【2023財案】智庫籲削公積金稅收減免

一份報告呼籲當局檢視 公積金稅收減免過高 的問題。





智庫組織格拉頓研究所的報告指，公積金稅收減免達到一年450億元，佔國民生產總值的2%，甚至高過養老金的開支，而從中獲利最多的是前20%的高收入者。





報告呼籲當局 減少富人的稅務優惠 ，降低征稅門檻，來為國庫每年節省115億元支出。



體育消息

墨爾本的格蘭披治賽車發生車迷闖入賽道的事件。主辦方承認出差錯，表示會進行徹底調查。



